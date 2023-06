Ponad 700 warsztatów terapii zajęciowej działa w całym kraju. Celem naszych działań jest tworzenie warunków dla osób z niepełnosprawnościami do rozwoju społecznego i zawodowego – powiedział we wtorek w Biłgoraju (Lubelskie) wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Wiceminister Wdówki odwiedził we wtorek Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biłgoraju. "Celem polityki społecznej tego rządu i działań, które prowadzi wiele organizacji przy wsparciu rządu, jest tworzenie warunków dla osób z niepełnoprawnościami do rozwoju społecznego i zawodowego" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, warsztaty terapii zajęciowej były tworzone z zamysłem przygotowania osób z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy. "Życie trochę zweryfikowało te plany. Bardzo często to jest miejsce po prostu pobytu dziennego i rozwoju osób w zakresie ich możliwości, ponieważ nie ma innych placówek w wystarczającej ilości, gdzie takie osoby mogłyby aktywnie spędzać czas" - powiedział Wdówik.

W jego ocenie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem", które prowadzi placówkę w Biłgoraju, jest na Zamojszczyźnie absolutnym liderem pod względem tworzenia warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. "Zarówno tutejsze koło w Biłgoraju, jak i główna siedziba stowarzyszenia w Zamościu, to są liderzy. Dlatego jestem tutaj, żeby to docenić i pokazać temu stowarzyszeniu i innym placówkom tego typu, że ich działalności jest ważna" - dodał wiceminister.

Przekazał również, że w Polsce działa ponad 700 warsztatów terapii zajęciowej. W 90 proc. finansowane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a resztę środków pokrywają samorządy. "Jeśli chodzi o finansowanie, to podnieśliśmy je w sposób zupełnie nieporównywalny do tego, co było wcześniej. Oczywiście specyficzne uwarunkowania, jak np. to, czy dany warsztat musi dowozić uczestników z różnych miejscowości powodują, że specyfika potrzeb jest bardzo różna" - stwierdził.

Wiceminister Wdówik podkreślił, że rząd na pewno musi intensywnie pracować nad rozwiązaniami dla osób najniżej funkcjonujących, wymagających największego wsparcia. "Tacy specjaliści, jak z tutejszego stowarzyszenia, są dla nas ogromnym wsparciem merytorycznym w szukaniu tych rozwiązań. Nasz rząd w odniesieniu do osób z niepełnoprawnościami opiera się na kontaktach ze stroną społeczną (…) Ten profesjonalizm i ekspercki głos jest dla nas na wagę złota" - podkreślił.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biłgoraju prowadzone są od 1999 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu. W zajęciach uczestniczy 45 osób, w większości z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Na miejscu do dyspozycji są między innymi takie pracownie jak: stolarska, rękodzieła artystycznego, ceramiczna, wikliniarska, plastyczna, komputerowa.

W biłgorajskim WTZ prowadzone są formy terapii poprzez pracę, rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną, a także terapia pedagogiczna, psychologiczna oraz opieka medyczna. Podopieczni warsztatów uczestniczą również w wycieczkach krajoznawczych, zawodach sportowych, przedstawieniach teatralnych i imprezach integracyjnych.

Wiceminister resortu rodziny i polityki społecznej odwiedzi jeszcze we wtorek w Biłgoraju Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, a także Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie.