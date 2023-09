Na przełomie 2023/24 powinna być gotowa dokumentacja dla potrzeb przetargu na projekt budowlany stalowni, którą w Rudzie Śląskiej zamierza zbudować Grupa Węglokoks – wskazał w rozmowie z PAP wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

Wiceszef MAP poinformował, że wśród analizowanych obecnie scenariuszy zasilania zakładu, mającego wytwarzać stal w procesie elektrycznym, jest zastosowanie małego reaktora modułowego SMR lub jednej z czystych technologii węglowych - zgazowania węgla na potrzeby produkcji energii albo CCS (z ang. Carbon Capture and Storage), czyli wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Ogłoszony w ub. roku przez należącą do Skarbu Państwa Grupę Węglokoks projekt budowy w Rudzie Śląskiej, kosztem ok. 5 mld zł, nowej stalowni o rocznej zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali, był jednym z tematów niedawnego Europejskiego Kongresu Stalowego w Katowicach. Wiceminister Wesoły przedstawił PAP szczegóły przygotowań do realizacji tego projektu.

"Węglokoks wykonał i cały czas wykonuje potężną pracę, jesteśmy już naprawdę mocno zaawansowani. Myślę, że w końcówce tego lub na początku przyszłego roku będziemy mieli dokumentację, czyli założenia, które będą podstawą rozpisania przetargu na projekt budowlany" - poinformował wiceszef MAP.

"Jesteśmy na etapie wyliczeń, założeń projektowych, wstępnego biznesplanu i wyboru technologii. Mamy przekonanie, że nowoczesny, dobrze zaprojektowany i skonstruowany zakład, z wykorzystaniem mechanizmów produkcji energii elektrycznej, które będą obniżać jej koszty, ma pełną rację bytu" - dodał Marek Wesoły.

Przypomniał, że nowa stalownia ma wytwarzać stal w procesie elektrycznym, stąd poszukiwania bezpośredniego, stabilnego i taniego źródła energii dla zakładu.

"Na dziś myślę, że powinniśmy iść w stronę małego SMR-u dla takiego dużego zakładu - badamy, czy jest to możliwe w tej lokalizacji, ponieważ dla takiej technologii lokalizacja jest bardzo ważna. Druga możliwość do zastosowanie nowych, czystych technologii węglowych" - powiedział wiceminister.

Wykorzystanie - jak ocenił - np. zgazowania węgla do produkcji energii elektrycznej lub technologii CCS pozwoliłoby na zastosowanie węgla energetycznego z pobliskich kopalń, w duchu umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa.

"Być może, mając wszystko na miejscu, z jednej strony wybudujemy hutę, z drugiej wykorzystamy częściowo węgiel energetyczny w czystym procesie. To jest możliwe i stosowane na świecie, np. w Japonii. Stąd rozważamy również taki kierunek" - zapewnił Marek Wesoły, zastrzegając, że sprawa zasilania nowej stalowni wymaga jeszcze pogłębionych analiz, także ekonomicznych. "Chcemy mieć pewność, że ten biznes jest po prostu opłacalny" - wyjaśnił wiceminister.

Według niego inwestycja w Rudzie Śląskiej będzie sygnałem dla całej krajowej branży stalowej, że jeżeli państwo angażuje się w takie przedsięwzięcie, to z pewnością - jak mówił - "będziemy grać w jednej drużynie, będziemy bronić interesu przemysłu stalowego - również tego w rękach prywatnych - bo sami będziemy mieć w tym interes".

"Cały czas przekonujemy, że to nie jest konkurencja dla branży stalowej, ale motor, koło napędowe, które pozwoli całej branży nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się. Tym samym przekonujemy inwestorów z tego sektora do większej odwagi w inwestowaniu i transformacji" - wyjaśnił Wesoły.

Jak dodał, już obecnie widać zainteresowanie firm związanych z przemysłem stalowym działkami w Rudzie Śląskiej wokół przyszłej stalowni, co - w jego ocenie - może świadczyć o pozytywnym impulsie związanym z nową inwestycją.

Według zapowiedzi z sierpnia ub. roku, nowa stalownia o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie ma powstać w Rudzie Śląskiej do 2027 r. kosztem ok. 5 mld zł. Węglokoks szacuje, że przychody przyszłej stalowni ze sprzedaży mogą sięgnąć 4,5 mld zł rocznie, ze średnią marżą w wysokości 8 proc. Połowa produkcji ma być przeznaczona na potrzeby wewnętrze hut z Grupy Węglokoksu, a pozostała część trafi na rynek. Wraz ze stalownią powstać ma również walcownia.

Nawiązując do zakończonego we worek w Katowicach Europejskiego Kongresu Stalowego Steel 2023, wiceminister Marek Wesoły podkreślił, że z głosu środowiska hutniczego jasno wynika, iż obecnie otoczenie prawne w Unii Europejskiej jest niekorzystne dla tego sektora. "Widzimy kryzys hutnictwa w Europie ze względu na ceny energii" - wskazał.

"Niestety, widzimy też, że dziś w Unii Europejskiej nikt nie chce dokonać żadnej korekty, analizy, niezbędnej, naszym zdaniem, po wybuchu wojny, po pandemii, po zerwaniu łańcuchów dostaw. Są nawet głosy, że receptą ma być ucieczka do przodu, zwiększenie ambicji klimatycznych" - powiedział Wesoły zastrzegając, że strona polska nie podziela takiego podejścia i walczy o lepsze warunki dla przemysłu w UE. Chce też nadal wspierać przemysł energochłonny specjalnymi rozwiązaniami.

Wiceminister podkreślił, że stal jest niezbędna do możliwie szybkiej i taniej transformacji energetycznej, która - jak zaznaczył - powinna być w jak największym stopniu oparta o rodzime surowce i materiały wytwarzane na miejscu.