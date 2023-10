Proces unijnej notyfikacji programu, opartego na zapisach Umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego, jest dziś blokowany przez struktury Unii Europejskiej – ocenił wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Skrytykował upolitycznienie – jego zdaniem - tej sprawy przez Unię.

Chodzi o zawartą w maju 2021 r. między przedstawicielami rządu i górniczych związków zawodowych Umowę społeczną dotyczącą tempa i zasad transformacji górnictwa i woj. śląskiego. Umowa zakłada m.in. stopniowe wygaszanie kopalń węgla energetycznego do końca 2049 r. Oparty na Umowie program czeka obecnie na notyfikację Komisji Europejskiej.

"Proces notyfikacyjny i rozmowy (nt. notyfikacji - PAP) są absolutnie dzisiaj blokowane przez struktury Unii Europejskiej. To UE, KE dzisiaj nie przyjmuje w ogóle argumentów strony polskiej, neguje wszystkie zapisy tego wniosku (notyfikacyjnego), a przecież ten wniosek jest oparty o zapisy w Umowie społecznej i nasze dogadanie się ze stroną społeczną - a Komisja tego nie uznaje" - powiedział w czwartek PAP wiceminister Wesoły.

Wiceszef MAP odniósł się w ten sposób do czwartkowych deklaracji śląskich parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, którzy obiecali, iż po wygranych przez KO wyborach będą w stanie uzyskać notyfikację Umowy społecznej "w jeden dzień".

"Tak jak powiedział Donald Tusk, że w jeden dzień odblokujemy Krajowy Plan Odbudowy, tak samo w jeden dzień będziemy notyfikować tę Umowę społeczną" - zadeklarował w czwartek podczas konferencji prasowej lider śląskiej Platformy Obywatelskiej pos. Wojciech Saługa. Jego zdaniem dotychczasowy brak notyfikacji Umowy "to nieudolność rządu, a nie wina Brukseli".

"To świadczyłoby tylko o tym, że struktury UE zostały kompletnie upolitycznione, a oto PO ogłosiła to światu. Jeżeli byłoby tak naprawdę, to znaczy, że UE tylko i wyłącznie ze względów politycznych blokuje obydwa te mechanizmy, które już dawno powinny zostać uruchomione i zaakceptowane" - skomentował wiceminister Wesoły.

"Jeżeli PO dzisiaj twierdzi, że w jeden dzień (uzyska notyfikację programu dla górnictwa - PAP), to mamy do czynienia absolutnie z upolitycznieniem struktur europejskich i ich zaangażowaniem się również na szczeblu urzędniczym w ewentualny wynik wyborczy w Polsce. To jest kompletnie niezgodne z prawem europejskim i całkowicie kładzie na łopatki niezależność europejską oraz niewtrącanie się do procesów wyborczych w poszczególnych państwach" - mówił wiceszef MAP.

Marek Wesoły nie wierzy w deklaracje KO dotyczące respektowania zapisów Umowy społecznej dla górnictwa. Jego zdaniem są one niespójne z wcześniejszymi wypowiedziami liderów PO m.in. o tym, iż do 2030 r. blisko 70 proc. energetyki ma być oparte o odnawialne źródła energii, a paliwem przejściowym w transformacji energetycznej będzie gaz. "Jak to się ma do tego, że chcą realizować zapisy umowy społecznej? Kompletnie nie wiem" - mówił Wesoły.

"Charakterystyczne dla KO jest to, że opowiadają na potrzeby chwili to, co myślą, że ludzie chcą w danym momencie usłyszeć, bo liczą, iż to przeważy wynik wyborów. Mam nadzieję, że ten głos się nie przebije, bo naprawdę nie jest spójny z niczym, co przedstawiciele tej partii robią w Parlamencie Europejskim, jak reprezentują nas w kontekście węgla i całej polityki klimatycznej" - dodał wiceminister.

W jego ocenie, aby faktycznie respektować zapisy Umowy społecznej dla górnictwa, politycy KE "musieliby nie realizować polityk Unii Europejskiej, a tu chyba nie mamy wątpliwości, że w ich wykonaniu to jest niemożliwe".

Według Marka Wesołego deklaracje KO to "deklaracje polityczne oparte o ogólniki i oderwane od rzeczywistości", a przez to - jak mówił - "kompletnie niepoważne". "Mają nas, wyborców i mieszkańców Śląska, za ludzi naiwnych" - skomentował.

Odnosząc się do zarzutu nierealizowania zapisów Umowy społecznej dotyczących inwestycji w czyste technologie węglowe, Marek Wesoły powiedział, że "dopiero niespełna rok temu UE zmieniła zdanie co do tych technologii - pozwala je finansować i pozwala je wdrażać". Chodzi m.in. o możliwość finansowania inwestycji związanych ze zgazowaniem węgla czy magazynowaniem dwutlenku węgla.

"Nie przespaliśmy tego czasu, mamy przygotowane prototypy, przepracowane technologie, dostosowane Prawo geologiczne i górnicze. Jeżeli dzisiaj mamy zielone światło ze strony UE, będziemy to realizować, bo przygotowaliśmy się do tego" - zapewnił Wesoły.

Komentując zarzuty dotyczące - zdaniem opozycji - fiaska rządowego Programu dla Śląska, wiceszef MAP powiedział, że w regionie zaangażowanych zostało wiele miliardów złotych publicznych środków.

"Uruchomiliśmy dla woj. śląskiego tyle miliardów złotych, tyle już pracuje w regionie zaangażowanych pieniędzy, że tylko ktoś, kto nazywa się naprawdę totalną opozycją, może tego nie dostrzegać" - podsumował Wesoły. "Nie robią błędów tylko ci, którzy nic nie robią" - dodał, odnosząc się do projektów, które nie zostały zrealizowane.