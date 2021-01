Wiceminister Zagórski: polska gospodarka w większym stopniu powinna korzystać z rozwiązań cyfrowych

We wtorek z udziałem Zagórskiego odbędzie się spotkanie prasowe online na temat przyjętej przez Radę Ministrów "Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce".

"To jest pierwszy tego typu dokument, który pokazuje, jak zamierzamy wdrażać i wprowadzać do polskiej gospodarki rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji i w ogóle do państwa polskiego" - powiedział w Radiowej Jedynce Zagórski.

Jak mówił, konsultacje dokumentu były przeprowadzane z innymi ministerstwami, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi.

"Chcemy, żeby ten dokument był po pierwsze bardzo żywy. On się będzie zmieniał w czasie, dlatego że w przypadku nowych technologii nie możemy powiedzieć, że mamy temat zamknięty raz na zawsze. Dokument reguluje bardzo różne kwestie, skupiając się i na działaniach bardzo krótkoterminowych, konkretnych, i na tych, które są ważne w średnim terminie" - tłumaczył Zagórski.

Dodał, że dokument wskazuje, jak ma by wykorzystywana sztuczna inteligencja w Polsce, "wskazujemy na ramy, w których to się będzie odbywało". "To są ramy międzynarodowe, etyczne, technologiczne" - podkreślił.

"Cel jest jeden - chcemy, żeby nasza gospodarka w większym stopniu korzystała z rozwiązań cyfrowych, w tym tych najbardziej zaawansowanych, a te bez wątpienia bazują na sztucznej inteligencji. Chcemy przez to osiągnąć wzrost PKB, a to jest możliwe nawet powyżej 2,5 punktu procentowego rocznie, przy takim założeniu, że mniej więcej o 40 kilka procent zwiększymy udział do 2030 roku tego typu technologii wykorzystywanej przez polskie przedsiębiorstwa i polską administrację, przez państwo polskie" - powiedział.

Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Polska także chce tę szansę wykorzystać. "Polityka rozwoju sztucznej inteligencji" ma pomóc w realizacji tego zamierzenia. Dokument przyjęła Rada Ministrów.

Minister mówił także o niebezpieczeństwie podszywania się cyberprzestępców pod instytucje. Przekazał, że od początku pandemii zablokowanych zostało ponad 7,8 tysięcy stron.