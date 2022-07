Wiceminister zdrowia: nie ma planów przywrócenia stanu epidemii w Polsce

Autor: PAP

Data: 11-07-2022, 13:16

Nie ma planów przywrócenia stanu epidemii. Aczkolwiek zawsze na sztabach kryzysowych, które mamy kilkanaście razy w tygodniu, także o tym rozmawiamy. Jednak na tę chwilę o czymś takim nie myślimy – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Nie ma planów przywrócenia stanu epidemii – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. / fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Gościem poniedziałkowego Studia PAP był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pytany o aktualną sytuację pandemiczną podkreślił, że "w tej chwili nie ma planów przywrócenia stanu epidemii".

Coraz więcej zakażeń koronawirusem w Polsce

Wiceszef resortu zdrowia przekazał, że obserwujemy wzrost dziennych zakażeń. "Nie są to może duże liczby, ale procentowo widzimy, że to jest spory wzrost" - powiedział, dodając, że jest to nawet wzrost o 90 proc., porównując dane tydzień do tygodnia.

Kraska wyjaśnił, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego teraz - w okresie letnim - następuje wzrost zakażeń. Choć według niego jedną z głównych przyczyn mogą być nowe podwarianty SARS-CoV-2.

"Wszystkie warianty, które mutują, starają się być bardziej zakaźne. To jest ich naturalna obrona, żeby przetrwać w danym środowisku. Tak samo ten wariant BA.4 i BA.5 charakteryzuje się tym, że dość szybko w bliskim kontakcie możemy się nim zarazić. Dobrą wiadomością jest to, że nie powoduje tak dolegliwych objawów klinicznych jak poprzednie mutacje" - tłumaczył.

Rząd nie planuje wprowadzać obostrzeń

Wiceminister, dopytywany w Studiu PAP o środki ostrożności, ocenił, że choć w ostatnich tygodniach czy miesiącach COVID-19 zniknął z naszego myślenia, to powinniśmy być ostrożni.

Podkreślił, że metody, które były stosowane na początku pandemii - noszenie maseczek, dezynfekcja, utrzymywanie dystansu - powinny być cały czas stosowane, szczególnie przez osoby z grup ryzyka.

"Będziemy starali się nie narzucać ostrych restrykcji, tylko właśnie zalecać pewnym grupom społecznym, aby stosować się do naszych zaleceń. (...) Powinniśmy w sposób czysto naukowy i profesjonalny przekonywać i tłumaczyć, jakie są z tego korzyści. Nie nakazywać, ale przekonywać" - wyjaśnił.

Dodał, że na pewno szczepienia powinny być kontynuowane, ponieważ "jest to jedyna, bardzo skuteczna broń w walce z koronawirusem", co pokazała poprzednia fala pandemii.

Przypomniał, że we wrześniu mają być dostępne szczepionki działająca na nowe subwarianty. Nad ich produkcją pracują dwie firmy - Moderna i Pfizer.

"Z takich nieoficjalnych informacji, które mamy z Europejskiej Agencji Leków, ta dawka przypominająca będzie dedykowana dla osób powyżej 18. roku życia" - powiedział Kraska.