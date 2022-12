Wojna na Ukrainie pokazuje, że Wojsko Polskie musi być silne; musi być przygotowane do obrony naszego kraju, bo to odstrasza agresora - powiedział w środę wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Należąca do Pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA) poinformowała we wtorek, że Departament Stanu USA zezwolił na sprzedaż Polsce 116 czołgów M1A1 Abrams oraz powiązanego sprzętu po szacowanym koszcie 3,75 mld dol. To wozy w starszej wersji, które mają wypełnić lukę po czołgach ofiarowanych Ukrainie.

Szef MON, który o tę kwestię został zapytany w środę w TVP Info podkreślił, że wojna na Ukrainie pokazuje, że Wojsko Polskie musi być silne i przygotowane do obrony kraju, bo to odstrasza agresora. "Nie ulega żadnej wątpliwości, że Putin próbuje odbudować imperium, a rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydent Andrzej Duda - zwierzchnik sił zbrojnych - tym różni się od naszych poprzedników, że powołujemy do życia nowe jednostki i uzbrajamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń" - powiedział.

Dodał, że dostawa pierwszych czołgów i armatohaubic z Korei jest dowodem skuteczności rządu. "W maju tego roku odbyłem swoją podróż do Seulu, rozmawiałem z moim odpowiednikiem. W sierpniu podpisaliśmy umowę, a już pierwsze czołgi i pierwsze armatohaubice są na polskiej ziemi" - mówił.

Odnosząc się do zezwolenia na sprzedaż Polsce 116 czołgów M1A1 Abrams zaznaczył, że są to czołgi używane, ale w dobrym stanie. Dodał, że czołgi te trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, a konkretnie 18. Dywizji Zmechanizowanej, w przyszłym roku.

"To jest miejsce, które zostało odsłonięte niejako poprzez likwidację 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w 2011 roku, kiedy premierem Polski był Donald Tusk, kiedy rządziła koalicja PO-PSL. To był bardzo zły rok dla Wojska Polskiego. Zlikwidowano bardzo wiele jednostek rozlokowanych na wschód od Wisły. My te jednostki odbudowujemy" - powiedział.

Dodał, że zadaniem 18. Dywizji Zmechanizowanej, która została powołana do życia w 2018 roku "jest stworzenie bardzo mocnej bariery tak, żeby agresor nie zdecydował się na zaatakowanie naszego kraju. "Natomiast koreańskie K2 i armatohaubice K9 będą już za kilka dni rozlokowane w 16. Dywizji Zmechanizowanej, a więc w województwie warmińsko-mazurskim" - mówił.

Szef MON zaznaczył, że wojska pancerne są bardzo ważne na dzisiejszym polu walki chociaż - jak podkreślił - przed agresją rosyjską niektórzy mówili, że artyleria to przeszłość. "To jest realizm, to jest potrzeba chwili" - mówił. Dodał, że politycy dzisiejszej opozycji "szkodzili Polsce kiedy rządzili, bo tak trzeba nazwać likwidowanie jednostek wojskowych i zapowiadają, że dalej będą szkodzić jeżeli wygrają wybory". "Jestem przekonany, że nie wygrają wyborów, że Polacy opowiedzą się za Prawem i Sprawiedliwością, bo my jesteśmy gwarancją bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - powiedział.

Maksymalna wartość sprzedaży zaakceptowanej przez Departament Stanu to 3,75 mld dol., a w maksymalnym zakresie sprzętu oprócz czołgów zawarto 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, osiem mostów towarzyszących, sześć pojazdów dowodzenia, sześć silników turbinowych napędzających Abramsy, ponad 100 karabinów 12,7 mm, ponad 230 karabinów 7,62 mm i tysiące sztuk amunicji.

W ramach udzielonej zgody Polska może kupić ponad ćwierć miliona sztuk amunicji, w tym 112 tys. pocisków podkalibrowych z rdzeniem ze zubożonego uranu, 60 tys. pocisków odłamkowo-burzących i 10 tys. kumulacyjnych.

Oprócz 250 najnowszych Abramsów i 116 wozów z zapasów amerykańskiego wojska Polska kupiła także 189 południowokoreański czołgów K2 za 3,37 mld dolarów. Dziesięć pierwszych odebrano wraz z 24 koreańskimi armatohaubicami w poniedziałek. Docelowo w planach MON jest zakup tysiąca koreańskich czołgów.