Resort rolnictwa chce wakacji kredytowych dla rolników, takich jakie mają gospodarstwa domowe - napisał w biuletynie ministerstwa rolnictwa wicepremier Henryk Kowalczyk.

Resort rolnictwa chce wakacji kredytowych dla rolników. / fot. PAP/Tomasz Gzell

Wakacje kredytowe dla rolników

"Kolejne działania służące poprawie opłacalności produkcji rolnej dotyczą objęcia rolników podobnymi regulacjami, jakimi są objęte gospodarstwa domowe w zakresie udzielania wakacji kredytowych" - napisał Kowalczyk.

"W tej sprawie niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej na takie samo potraktowanie gospodarstw rolnych, jak ma to miejsce w odniesieniu do gospodarstw domowych. O taką zgodę do Komisji Europejskiej wystąpimy" - dodał.



Kowalczyk nie podał więcej szczegółów.



Z wakacji kredytowych w 2023 r. mogą skorzystać kredytobiorcy posiadający kredyt hipoteczny w złotych, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Możliwe jest zawieszenie jednej raty w kwartale.