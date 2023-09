Biznes i technologie

Wicepremier Kaczyński o umowie na elektrownię jądrową: ogromne umocnienie naszego bezpieczeństwa

Autor: PAP

Data: 27-09-2023, 19:08

To jest ogromne umocnienie naszych wzajemnych relacji, naszego bezpieczeństwa - podkreślił w środę w Pruszkowie wicepremier Jarosław Kaczyński nawiązując do podpisania umowy na zaprojektowanie polskiej elektrowni jądrowej. Dodał, że informacje o tym, że Polska jest izolowana i przez to mniej bezpieczna, są nieprawdą.