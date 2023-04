Jestem przekonany, że będą to owocne rozmowy, które pozwolą budować relacje, w których wszyscy będą czerpać korzyści gospodarcze – wskazał wicepremier, szef MAP Jacek Sasin, który rozpoczyna wizytę w Chile. Odwiedzi on kopalnię Sierra Gorda; zaplanowano też rozmowy z przedstawicielami chilijskiego rządu.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) w opublikowanym w niedzielę wieczorem komunikacie zaznaczyło, że kierunek wizyty wicepremiera Sasina nie jest przypadkowy - to właśnie w Chile Polska ulokowała największą w historii swoją inwestycję zagraniczną.

"To w Chile jest największa polska inwestycja zagraniczna. To też perspektywiczny rynek. Jeśli będzie stabilny, KGHM chce tu rozwijać działalność" - zadeklarował wicepremier Sasin, cytowany w komunikacie MAP.

Resort dodał, że "po latach marazmu, złego zarządzania oraz przynoszenia strat kopalnia miedzi i molibdenu Sierra Gorda nie tylko wyszła w ostatnich latach na prostą i zarabia na siebie, ale też przynosi Polsce wymierne korzyści".

MAP podkreśliło, że dzięki inwestycji w Chile w ostatnich latach "popłynęło do Polski ponad 2 miliardy złotych w dolarach". "Tylko w 2022 r. było to ponad 200 mln dolarów" - wskazano.

Sasin ocenił, że "działania KGHM w Sierra Gorda to najlepszy przykład, jak dzięki dobremu zarządzaniu i nowatorskim rozwiązaniom technologicznym z biznesu, który podupada i nikt w niego nie wierzy można zrobić biznes perspektywiczny z ogromnym potencjałem, który mimo trudnych warunków przynosi realne zyski i ma ogromne szanse na rozwój, a nawet rozszerzanie działalności". "W przeciwieństwie do naszych poprzedników my rozwijamy i inwestujemy w nasze firmy, a przez to tworzymy twarde podstawy gospodarczej pomyślności kraju" - podkreślił minister Sasin. I dodał: "temu właśnie mają służyć spotkania i rozmowy, jakie mam zaplanowane w Chile".

Ministerstwo zwróciło uwagę, że wicepremier Jacek Sasin jest pierwszym od lat tej rangi przedstawicielem polskiego rządu, jaki przybywa z wizytą do Chile. W jej trakcie - jak podał - wicepremier odwiedzi kopalnię Sierra Gorda i spotka się z jej pracownikami. Zaplanowano również bilateralne rozmowy z przedstawicielami chilijskiego rządu - ministrem finansów, Mario Marcel Cullell, minister górnictwa, Marcelą Hernández Perez, a także szefową senackiej Komisji Górnictwa i Energii, Luz Eliana Ebensperger Orrego. Sasin odwiedzi również CESCO Week, czyli targi, które są największym w tej części świata wydarzeniem branży wydobywczej. W targach tych uczestniczą największe firmy wydobywcze świata, w tym polski KGHM.

Sasin wskazał, że firma ta jest mocno obecna na światowych rynkach. "Działa w obu Amerykach, a Chile traktuje jako przyszłościowy rynek, który chce rozwijać. Właśnie o tym chcę rozmawiać z przedstawicielami chilijskiego rządu" - zapowiedział Jacek Sasin.

W komunikacie podkreślono jednocześnie, że korzyści z takiej współpracy czerpią wszystkie strony. KGHM - jak podano - nie tylko w samej kopalni Sierra Gorda zatrudnia 1,5 tys. pracowników. Razem z firmami współpracującymi jest to ponad 2,6 tys. osób.

"KGHM dysponuje również unikalnym know-how, które z jednej strony stawia go w gronie światowych liderów branży, ale też pozwala na optymalne wykorzystanie złóż w Chile. Do prowadzenia biznesu oraz inwestowania firma potrzebuje jednak pewności dotyczącej uwarunkowań prowadzonego biznesu i stabilności - również tego mają dotyczyć rozmowy Jacka Sasina" - podał resort.

"Jestem przekonany, że będą to owocne rozmowy, które pozwolą na budowanie takich relacji, w których wszyscy będą czerpać korzyści gospodarcze" - podsumował Jacek Sasin.

Jak podaje koncern KGHM na swojej stronie internetowej, kopalnia Sierra Gorda położona jest w Chile - na pustyni Atacama, w regionie Antofagasta, na wysokości ok. 1700 m n.p.m. Kopalnia Sierra Gorda operuje na złożu miedziowo-molibdenowym, obejmującym siarczkowe i tlenkowe rudy miedzi. Mineralizacja Sierra Gorda została odkryta w 2006 r., a od września 2011 r. projekt był wspólnym przedsięwzięciem typu Joint Venture kontrolowanym przez KGHM Polska Miedź S.A. (55 proc.), Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.)

Od 22 lutego 2022 r. KGHM ma nowego partnera w spółce Sierra Gorda SCM. Po zamknięciu transakcji sprzedaży całości udziałów w chilijskiej kopalni przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation, akcje przejęła australijska grupa górnicza South32.