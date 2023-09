Drugi statek wypłynął z portu w Czarnomorsku na południu Ukrainy i podąża tymczasowym korytarzem humanitarnym przez Morze Czarne - powiadomił w piątek ukraiński wicepremier Ołeksandr Kubrakow. Statek Aroyat transportuje 17,6 tys. ton pszenicy, która ma trafić do Egiptu.

Jak podkreślił wicepremier na Facebooku, jest to już druga jednostka, która wykorzystuje tymczasowy korytarz humanitarny do eksportu ukraińskiej produkcji rolnej. (https://tinyurl.com/mryw35e8)

Aroyat płynie pod banderą Palau, jego załoga to obywatele: Albanii, Azerbejdżanu, Belgii, Egiptu i Turcji.

Wcześniej korytarzem humanitarnym przez Morze Czarne przepłynął statek Resilient Africa z o wiele mniejszym ładunkiem - 3 tys. ton. Jak poinformowano w piątek, jednostka ta dopłynęła do Turcji.

Oznacza to, że Resilient Africa przerwała blokadę rosyjską ze strony Rosji na Morzu Czarnym - podkreśla rosyjska redakcja BBC, choć zaznacza, że statek przewiózł niewielką, "próbną" partię zboża.

Rejs Resilient Africa to "bardzo ważny moment w wojnie na morzu. Biorąc pod uwagę, że Ukraina nie ma okrętów bojowych, to również ważny moment w historii marynarki wojennej" - ocenił cytowany przez BBC ekspert Phillips P. O'Brien z uniwersytetu Saint Andrews w Szkocji. Jak dodaje BBC, Ukraina nie mając floty, zademonstrowała jednak zdolność do atakowania okrętów rosyjskich i mostu na okupowany Krym.

Eksperci obawiali się, że Rosja może podjąć próbę przerwania dostaw korytarzem humanitarnym, bowiem od czasu, gdy wycofała się umowy zbożowej, niszczy zapasy zboża i infrastrukturę portów Ukrainy, swego głównego konkurenta na światowym rynku zboża. Po wycofaniu się z umowy zbożowej Moskwa oznajmiła, że będzie uznawać wszystkie statki zmierzające do portów Ukrainy nad Morzem Czarnym za cele wojskowe.

Ukraina zadeklarowała w sierpniu br. swój tymczasowy korytarz humanitarny, biegnący wzdłuż wybrzeża i opracowany wspólnie z Turcją. Nie dorównuje on jednak poprzedniej trasie, ani pod względem wielkości, ani też pod względem bezpieczeństwa. Jednak, jak zauważa BBC, dla Ukrainy, broniącej się przed agresją rosyjską, każdy statek z pszenicą czy kukurydzą, który wypłynął na Morze Czarne, ma ogromne znaczenie.

Tymczasowy korytarz miał umożliwić wypłynięcie z Odessy, Czarnomorska i Piwdennego statków handlowych, które na początku wojny utknęły w portach ukraińskich. W sierpniu skorzystało z korytarza pięć dużych jednostek - opuściły one porty w obwodzie odeskim. Na Ukrainę udały się zaś Resilient Africa i Aroyat, co oznacza, że korytarz humanitarny zaczął być wykorzystywany do żeglugi w odwrotnym kierunku.