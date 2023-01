Problem jest realny, zgłosiłem temat ukraińskiego zboża na Radę Ministrów Rolnictwa UE - powiedział w środę wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zastrzegł, że trzeba pomagać Ukrainie w eksporcie zboża, ale jednocześnie trzeba też rozmawiać, jak łagodzić skutki dla Polski.

Wicepremier zgłosił temat ukraińskiego zboża na Radę Ministrów Rolnictwa UE; fot. shutterstock

Zboże z Ukrainy

We wtorek w Chełmie rozpoczął się protest rolników z Agrounii, który ma potrwać do czwartku do godz. 11. Rolnicy alarmują m.in., że zboże sprowadzane z Ukrainy, zamiast trafiać dalej do innych krajów, jest sprzedawane w Polsce; ponadto - jak mówią - wwożone zboże nie jest odpowiednio kontrolowane.

W rozmowie w RMF FM Kowalczyk podkreślił, że rząd dostrzega problem. "Będziemy mówić o tym problemie, zgłosiłem ten temat na Radę Ministrów Rolnictwa UE" - poinformował wicepremier. Zastrzegł, że trzeba pomagać Ukrainie w eksporcie zboża. "Chcę rozmawiać, jak łagodzić skutki potencjalnych efektów, natomiast jeśli ktoś chce, żeby nie pomagać Ukrainie, to się nie zgadzamy" - dodał.

Na uwagę dziennikarza, że protest nie dotyczy tego, że pomagamy Ukrainie, tylko że są jakieś oszustwa związane z importem zboża, że zostaje ono w Polsce i jest złej jakości, szef resortu rolnictwa przypomniał, że granica Polski jest zewnętrzną granicą UE.

"Czyli coś, co wjedzie do Polski, to znaczy, że wjechało do UE. Nie znaczy, że zostaje w Polsce (...), większość wyjeżdża, bo na ponad 2 mln ton przywiezionego zboża z Ukrainy z Polski wyjechało ponad 6 mln ton" - stwierdził minister. Doprecyzował, że podana ilość wyeksportowanego z Polski zboża obejmuje łącznie polskie i ukraińskie ziarna. "Nie wiemy, ile jest tego, ile tego" - zastrzegł.

We wtorek w resorcie rolnictwa odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy. Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak udrożnić eksport zboża z Ukrainy. Jak podkreśliło ministerstwo, każde zboże z Ukrainy podlega kontroli przez odpowiednie służby.