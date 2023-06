Inwestycja Intela pod Wrocławiem otwiera nowy rozdział w historii polskiego przemysłu - ocenił wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Krzysztof Michalski. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz dodał, że to dowód m.in. atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju.

Firma Intel wybrała na lokalizację swojego nowego, zaawansowanego technologicznie zakładu integracji i testowania półprzewodników Miękinię, w okolicach Wrocławia. Planowana inwestycja o łącznej wartości 4,6 mld dol. ma pozwolić na utworzenie 2 tys. miejsc pracy w firmie Intel oraz tysięcy powiązanych stanowisk u dostawców.

Zakład amerykańskiej firmy powstanie na terenie o powierzchni niemal 300 ha. "Całe przedsięwzięcie - działalność inwestora oraz jego kooperantów - wygeneruje co najmniej 10 tys. nowych miejsc pracy i stanie się dźwignią rozwojową dla Dolnego Śląska i całej Polski" - poinformowano w piątkowej informacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Oceniono, że inwestycja Intel Corporation zwiększy odporność łańcuchów dostaw produktów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Unia Europejska - jak przypomniano - zamierza do końca 2030 r. zwiększyć swój udział w globalnej produkcji półprzewodników do 20 proc. "Inwestycja Intela będzie jednym z kluczowych ruchów, które pozwolą ten cel osiągnąć" - stwierdzono.

Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Krzysztof Michalski, cytowany w piątkowej informacji PAIH, ocenił, że fabryka Intela "to coś więcej niż tylko kolejna inwestycja". "To projekt, który może być impulsem do zrewolucjonizowania polskiej gospodarki - otwarcie nowego rozdziału w historii naszego przemysłu" - wskazał.

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz zwrócił uwagę, że wybór Polski jako miejsca inwestycji i jednocześnie budowy kluczowego elementu europejskiej branży półprzewodników nie jest przypadkowy. "To dowód nie tylko wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju, jego bezpieczeństwa, ale też doskonale działającego systemu wsparcia inwestorów" - dodał Kurtasz, cytowany w informacji.

Poinformowano, że Agencja Rozwoju Przemysłu i Polska Agencja Inwestycji i Handlu były odpowiedzialne za przygotowanie tej "największej bezpośredniej inwestycji zagranicznej w historii Polski".

Jak wskazano w informacji, Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników Intela to największa inwestycja branży high-tech w tym regionie Europy. "Wybór amerykańskich inwestorów padł na Miękinię pod Wrocławiem. Decydujące znaczenie miały zaplecze infrastrukturalne oraz bliskość ośrodka akademickiego z silną uczelnią techniczną" - wyjaśniono. Tylko przy samej produkcji w zakładzie zatrudnienie ma znaleźć ponad 2 tys. pracowników, głównie wysoko wykwalifikowanych specjalistów i inżynierów.

Marcin Fabianowicz z PAIH przyznał, że walka o tę inwestycję była "trudna i długa", a inwestycję tak wielkiego kalibru poprzedzają bardzo szczegółowe analizy konkurencyjnych ofert z różnych krajów. Ocenił jednocześnie, że Polska zdała ten egzamin najlepiej, mimo że konkurencja była silna. Przypomniał, że Intel obecny jest w naszym kraju od 30 lat i "odnosi sukcesy dzięki doskonałej kadrze specjalistów i inżynierów, z której słynie Polska". "Liczymy, że będzie to początek prawdziwego boomu inwestycyjnego na Dolnym Śląsku, a kolejni giganci technologiczni pójdą w ślady Intela i będą inwestować jeszcze częściej w Polsce" - wskazał.

Nad przygotowaniem projektu pracował zespół w centrali Agencji Rozwoju Przemysłu, oddział ARP we Wrocławiu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Legnicka SSE - poinformował Zbigniew Bednarski z ARP. Jednocześnie zaznaczył, że wsparcie zapewniło: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, resort środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Wody Polskie, KOWR i przedstawiciele samorządów.

W komunikacie zapowiedziano, że "w celu zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania inwestycji" ARP zamierza pogłębiać współpracę z Legnicką SSE. Pierwszym zadaniem - jak podano - jest odpowiednie przygotowanie działki pod inwestycję - zarówno dla Intela, jak i dla jego kooperantów.

Intel, jak przekazano, należy do czołówki światowych producentów w branży półprzewodnikowej. Procesory, które powstają z wykorzystaniem technologii rodem z Doliny Krzemowej są niezbędne w produkcji dla wszystkich sektorów branży elektronicznej - od podstawowego sprzętu AGD, po najbardziej zaawansowane komputery. "Inwestycja Intela włącza polską gospodarkę do globalnego łańcucha dostaw w najbardziej dynamicznej branży technologicznej XXI wieku" - stwierdzono.

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Globalnie spółka zatrudnia ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej - ok. 10 tys. pracowników.

Agencja Rozwoju Przemysłu podała, że zarządza największym parkiem przemysłowym w Polsce, gdzie działa największy w Europie zakład produkcji baterii do samochodów elektrycznych firmy LG Energy Solutions. "W firmach kobierzyckiego parku przemysłowego pracuje ponad 10 tys. pracowników, a nakłady inwestycyjne samego LG sięgają już kilkunastu miliardów zł" - dodano.

Na rzecz zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju działa też PAIH, która jest głównym punktem kontaktu dla inwestorów. "W poprzednich 5 latach, dzięki wsparciu Agencji udało się przyciągnąć do Polski projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 15 mld euro, które przyczynią się do utworzenia co najmniej 70 tys. miejsc pracy" - przypomniano.