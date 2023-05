Biznes i technologie

Wiceprezes Grupy Azoty: w nowym sezonie nawozowym chcemy funkcjonować z przewidywalną ścieżką cen

Autor: PAP

Data: 23-05-2023, 13:21

W nowym sezonie nawozowym chcemy funkcjonować z przewidywalną ścieżką cen - zapowiedział we wtorek wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski. Wyjaśnił, że chodzi o to, by ceny nawozów były dla rolników jak najmniejszym źródłem niepewności.