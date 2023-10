Osiągnięcie do 2028 r. przychodów na poziomie 17 mld zł i zysku w wysokości 640 mln zł zakłada nowa strategia PLL LOT na lata 2024-2028 - poinformował w czwartek wiceprezes spółki Paweł Urbaniak.

PLL LOT zaprezentowały w czwartek wieczorem strategię firmy na lata 2024-2028.

"Chcemy, aby do roku 2028 LOT osiągnął przychody na poziomie 17 mld zł. W każdym roku generował pozytywny wynik finansowy, co przełoży się na skumulowany zysk netto w wysokości blisko 2,5 mld zł" - zapowiedział członek zarządu ds. finansowo-ekonomicznych PLL LOT Paweł Urbaniak.

Jak dodał, dzięki rozsądnej polityce przychodowej i kosztowej LOT ma generować stabilną marżę.

"W ramach nowej strategii będziemy systematycznie zwiększać wartość spółki" - przekazał.

Jak dodał, "ponad dwukrotny wzrost przychodów, przy utrzymaniu stabilnej marży pozwoli osiągnąć 640 mln zł zysku w 2028 r.". "Będziemy odpowiedzialnie zarządzać finansami" - zapewnił wiceprezes.

Jak dodał, LOT zamierza terminowo spłacić wszystkie zobowiązania wynikające z udzielonej pomocy.

Prezes PLL LOT Michał Fijoł poinformował wcześniej w czwartek, że nowa strategia spółki zakłada przewiezienie blisko 17 mln pasażerów, 110 samolotów we flocie przewoźnika, 20 nowych kierunków. Od początku br. do końca sierpnia PLL LOT przewiozły na pokładach swoich samolotów ok. 7 mln osób. Samoloty narodowego przewoźnika bezpośrednio latają do portów w Europie, a dalekodystansowe rejsy realizują do Stanach Zjednoczonych, Kanady, Chin, Japonii i Korei Południowej. W ubiegłym roku przewoźnik wypracował ponad 113,7 mln zł zysku przy przychodach przekraczających 8,3 mld zł i przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów), a drugim (30,7 proc.) - Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.