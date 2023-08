W gdańskiej elektrociepłowni zostaną zainstalowane akumulator ciepła i cztery największe w Polsce wielkoskalowe pompy ciepła o łącznej mocy 80 MW. Dzięki inwestycji gdańszczanie będą oddychali czystszym powietrzem - zapewnił w poniedziałek wiceprezes spółki PGE Energia Ciepła Mariusz Michałek.

W poniedziałek na terenie Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku odbyła się uroczystość rozpoczęcia kolejnego etapu modernizacji w kierunku zeroemisyjnego wytwarzania ciepła w gdańskim systemie ciepłowniczym.

Obecny na uroczystości wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda przekonywał, że ta inwestycja wpłynie "korzystnie zarówno na gospodarkę, przedsiębiorczość, na to, jak będziemy funkcjonować w Gdańsku i na Pomorzu, ale i jak będzie wyglądało ciepłownictwo w Trójmieście". "Dzięki tym inwestycjom nasze spółki będą mogły konkurować w tym trudnym obszarze gospodarczym. To będzie z korzyścią dla mieszkańców. Bez tych transformacji będziemy odstawać od reszty" - ocenił wiceminister.

Wiceszef MAP podkreślił, że "transformacja energetyczna to trudne wyzwanie". "Nasze spółki Skarbu Państwa dowiodły niejednokrotnie, że potrafią być dobrze zarządzane i potrafią inwestować, dostosowywać się do zmieniającego świata i gospodarki, i że podołają niejednemu wyzwaniu, a transformacja energetyczna będzie najpoważniejszym wyzwaniem" - dodał przy tym Rabenda.

Jak podało biuro prasowe Grupy PGE, akumulator i pompy ciepła to kolejny etap modernizacji EC Gdańsk jako dopełnienie dla kotłów elektrodowych, które - jako pierwsze takie rozwiązanie w Polsce - już obecnie z powodzeniem wykorzystują "zieloną energię" z krajowego systemu elektroenergetycznego do produkowania "zielonego ciepła".

Wyjaśniono, że akumulator ciepła to wielki zbiornik w kształcie walca, o wysokości 60 m i średnicy 30 m. Wysoki na 16 pięter zbiornik będzie mógł pomieścić 35 mln litrów wody, czyli tyle co w 10 basenach olimpijskich. Temperatura wody w akumulatorze wynosić będzie około 98 st. Celsjusza. Będzie gromadził ciepło, gdy zapotrzebowanie na nie będzie mniejsze niż bieżąca produkcja, oddawać zaś w sytuacji odwrotnej. Pojemność cieplna akumulatora wyniesie blisko 2 tys. MWh, co odpowiada dobowemu zapotrzebowaniu gdańskiej sieci w okresie letnim.

Wskazano, że akumulator wyrównuje pracę elektrociepłowni w cyklu dobowym, przez co ogranicza ilość paliwa spalanego w kotłach i tym samym wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W Gdańsku powstanie drugi co do wielkości magazyn ciepła w Polsce.

Biuro prasowe Grupy PGE zapewniło, że do akumulatora można podłączać w sposób elastyczny lokalne źródła ciepła. W Elektrociepłowni Gdańskiej podłączone zostaną kotły elektrodowe, a także cztery wielkoskalowe pompy ciepła o łącznej mocy cieplnej 80 MW, z dolnym źródłem ciepła w Martwej Wiśle. Będą one instalowane równolegle z budową akumulatora.

Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku Elżbieta Kowalewska podkreśliła, że w efekcie tych inwestycji gdański system ciepłowniczy zyska większą elastyczność, a także poprawi się efektywność miejskiej sieci ciepłowniczej. "Spełni on także warunki bycia efektywnym systemem ciepłowniczym, proponowane przez UE w ramach Pakietu +Fit for 55+. Dzięki posiadaniu akumulatora ciepła, pomp ciepła i kotłów elektrodowych EC Gdańsk zyska także większe możliwości optymalizowania kosztów wytwarzania" - wskazała.

Wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła Mariusz Michałek przekonywał, że w rezultacie inwestycji gdańszczanie będą oddychali czystszym powietrzem. "Zużycie oleju lekkiego zmniejszy się o 4 tys. ton, a zużycie paliwa węglowego - o blisko 25 proc. w wyniku czego do Gdańska nie wjedzie co roku niemal 2,5 tys. wagonów z węglem" - ocenił. Jego zdaniem o prawie 300 tys. ton rocznie obniży się emisja CO2 z EC Gdańsk. "Tyle CO2 redukują w ciągu roku drzewa wraz z roślinnością, rosnące na powierzchni 30 tys. hektarów. To tak, jakby posadzić las o powierzchni prawie całego Wrocławia albo Szczecina" - zauważył.

Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, cytowany w przesłanym komunikacie, zapewnił, że priorytetem spółki jest realizowanie inwestycji, które doprowadzą do całkowitej dekarbonizacji wytwarzania ciepła systemowego. "To się już dzieje w wielu polskich miastach, gdzie mamy swoje elektrociepłownie" - stwierdził.

Dąbrowski zaznaczył, że w Gdańsku postawiono na innowacyjność. "Półtora roku temu oddaliśmy tutaj do eksploatacji kotłownię z pierwszymi w Polsce kotłami elektrodowymi zasilanymi energią elektryczną. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce" - przypomniał. Dodał, że przed spółką drugi etap transformacji EC Gdańsk: budowa wielkoskalowych pomp ciepła i akumulatora ciepła, który zoptymalizuje pracę odnawialnych źródeł.

Biuro prasowe Grupy PGE podało, że rozpoczęty etap modernizacji w kierunku zeroemisyjnego wytwarzania ciepła dla gdańskiego systemu ciepłowniczego ma się zakończyć do końca 2028 roku.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni i sieci ciepłownicze o długości 700 km. Produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast.