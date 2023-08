Składanie ofert na zakup Velo Banku jest otwarte. Analizujemy i myślimy o tym, ale będziemy kierować się decyzją biznesową – powiedział w czwartek na konferencji wiceprezes PKO BP kierujący pracami banku Dariusz Szwed.

"Składanie ofert na zakup Velo Banku nadal jest otwarte. Analizujemy i myślimy o tym, ale będziemy kierować się decyzją biznesową, korzyścią dla banku i korzyścią dla klientów oraz potencjałem rozwoju grupy PKO BP. Jeśli uznamy, że takie są, to kto wie" - powiedział w czwartek na konferencji wiceprezes PKO BP kierujący pracami banku Dariusz Szwed. "Temat jest otwarty" - dodał.

Velo Bank to podmiot, do którego zostały wniesione aktywa Getin Noble Banku - za wyjątkiem kredytów walutowych - w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji tego banku. 30 czerwca br. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił wszczęcie procedury sprzedaży Velo Banku. BFG ma 51 proc. tej instytucji, a 49 proc. należy do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, który z kolei jest spółką ośmiu największych krajowych banków.