Pociągami PKP Intercity podróżowało w sierpniu 7,1 mln pasażerów - poinformował w piątek w mediach społecznościowych wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. Dodał, że to największa miesięczna liczba przewiezionych pasażerów w ponad 20-letniej historii PKP IC.

"A dbamy także o to, by trend wzrostowy podtrzymać we wrześniu. Dlatego zwiększyliśmy upust w naszej promocji dla seniorów i obniżyliśmy ceny biletów okresowych w 20 relacjach" - przekazał Gontarz.

Jak poinformował, od początku 2023 roku PKP Intercity przewiozło 45 mln pasażerów.

PKP Intercity to polski międzyregionalny przewoźnik kolejowy. Zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na tabor oraz stacje postojowe. W 2030 r. flota PKP Intercity ma być nowa lub zmodernizowana.