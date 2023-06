Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przyniesie budżetowi w 2025 r. dodatkowe 1,8 mld zł. W ciągu 10 lat od uruchomienia dodatkowe dochody wyniosą 10 mld zł – powiedział w piątek na konferencji prasowej wiceminister finansów i wiceszef KAS Mariusz Gojny.

Ustawa, która wprowadza Krajowy System e-Faktur (KSeF) jako obowiązkowy system przy wystawianiu faktur przy transakcjach między przedsiębiorcami, obecnie znajduje się w Senacie.

"Liczymy, że proces legislacyjny zostanie zakończony do końca lipca" - powiedział w piątek na konferencji prasowej wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny.

Jak zaznaczył, to kolejne narzędzie służące do uszczelnienia systemu podatkowego. Przypomniał, że dzięki uszczelnieniu systemu udało się zmniejszyć lukę VAT z 24,1 proc. oczekiwanych wpływów w 2015 r. do 4,9 proc. w roku 2022. To oznacza dodatkowe 45 mld zł więcej w budżecie.

"Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur przyniesie budżetowi w 2025 r. dodatkowe 1,8 mld zł. W ciągu 10 lat od uruchomienia dodatkowe dochody wyniosą 10 mld zł" - przekazał wiceszef KAS.

Zgodnie z ustawą obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF objęte zostaną od 1 lipca 2024 r. duże podmioty, a od 1 stycznia 2025 r. także mniejsze firmy, w tym mikroprzedsiębiorstwa. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF może doprowadzić do zmian w systemie raportowania przez spółki danych o obrotach i przekazywania ich MF.

"Przyglądamy się obowiązkom sprawozdawczym. Już w ustawie jest kilka wyłączeń, ale dla nas najważniejsza jest stabilizacja systemu. Kiedy ją osiągniemy, to możliwe są dalsze zmiany w kierunku ułatwień dla firm, ale nie zamierzamy dokonywać radykalnych zmian" - stwierdził dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w MF Paweł Selera.

Dodał, że resort chce także przygotować i do końca tego roku przedstawić projekty rozporządzeń do ustawy o KSeF. Selera zapowiedział ponadto, że zostaną przedstawione wytyczne dotyczące tzw. stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorcy mający stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce też są objęci obowiązkiem korzystania z KSeF, nawet jeśli nie mają w naszym kraju siedziby).

Z kolei dyrektor Departamentu Analiz KAS Przemysław Krawczyk zapowiedział zmiany w darmowej aplikacji dla małych firm, które umożliwią wystawianie faktur w KSeF. Dodał, że zostanie stworzona aplikacja mobilna, która m.in. pozwoli na wystawianie faktur np. w terenie. Jak zaznaczył, resort pod względem technicznym jest przygotowany na uruchomienie systemu w 2024 r.

"Mamy już infrastrukturę, która umożliwi obsługę rozwiązań, jakie wejdą w 2024 r., zaś aby się przygotować na rok 2025, będziemy dokonywać zakupów" - zapowiedział Krawczyk.