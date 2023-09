Propozycje programowe PiS wynikają z rozmów, które prowadzimy z Polakami; ta propozycja wychodzi naprzeciw tego, czego chcą konsumenci - powiedział w środę w Polsat News wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, odnosząc się do zaprezentowanego przez PiS programu "Lokalna półka".

W środę na Twitterze PiS poinformowano o programie "Lokalna półka". "Trzeci konkret PiS to program +Lokalna półka+, czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów" - podało na Twitterze PiS.

Zapytany o tę kwestię w Polsat News wiceminister Andrzej Śliwka zaznaczył, że propozycje programowe PiS wynikają z rozmów, które prowadzone są z Polakami.

"Sukcesywnie realizujemy program PiS, program, który wspólnie piszemy z Polakami. Myślę, że ta propozycja programowa, która dzisiaj padła - a jest to trzecia propozycja w tym tygodniu - jest tą propozycją, która wychodzi naprzeciwko tego, czego chcą konsumenci, czyli my wszyscy" - podkreślił Andrzej Śliwka.

Dodał, że polscy rolnicy będą zadowoleni z tego, że będą mogli dostarczać produkty. "My jako odbiorcy będziemy mieli pewność, że ktoś, kto produkuje, czy też piecze chleb będzie mógł dostarczać ten chleb" - powiedział wiceszef MAP.

Doradca prezydenta, b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wskazał w opublikowanym na Twitterze filmie, że "ta zmiana dotyczy każdego Polaka, bo każdy z nas uwielbia smaczną, zdrową, polską żywność". "Dlatego wprowadzamy program +Lokalna półka+ - zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności" - powiedział.

"Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami. Koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów" - podkreślił. Jak mówił, na programie zyskają i rolnicy, i klienci.