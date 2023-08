Raporty NIK z 2016 r. i 2019 r. pokazują, że to działania PiS, a nie Platformy Obywatelskiej doprowadziły do likwidacji luki VAT - wskazał wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka na platformie X (dawniej Twitter) odniósł się do wpisu głównego ekonomisty Instytutu Obywatelskiego, analityka rynków finansowych Andrzeja Domańskiego, w którym ekonomista stwierdził: "PiS bezczelnie mąci w sprawie luki VAT. Fakt jest taki, że kluczowym narzędziem do walki z wyłudzeniami VAT-u jest tzw. +jednolity plik kontrolny+ przygotowany i wprowadzony przez rząd... Platformy! Kto nie poparł w 2015 tego rozwiązania? Kaczyński, Brudziński i spółka".

"Drodzy manipulanci z PO, jak Wy kłamiecie! Wasze dokonania w zwalczaniu luki VAT świetnie wyjaśnił ówczesny Prezes NIK (Najwyższej Izby Kontroli) Kwiatkowski (Krzysztof Kwiatkowski - PAP). To kolejny raport NIK, (...) w którym wypunktowano wasze +sukcesy+" - stwierdził wiceminister Śliwka.

Wiceszef MAP wskazał na raport NIK z 2016 r. i podsumował jego treść: "Rozwiązania niewystarczające, brak nowych propozycji legislacyjnych uderzających w vatowskie mafie i ostatecznie negatywna ocena działań Ministra Finansów" - wymienił Śliwka. W cytowanym na platformie X fragmencie raportu NIK stwierdził: "Rozmiar luki w podatku od towarów i usług utrzymywał się na poziomie wyższym niż średnia wielkość tego zjawiska w krajach Unii Europejskiej. Według raportów Komisji Europejskiej w latach 2010 - 2013 luka ta wzrosła z 18 proc. do 27 proc. możliwych do osiągnięcia dochodów z VAT. W kolejnych latach nie udało się istotnie ograniczyć tego zjawiska. Utrzymująca się znacznych rozmiarów luka podatkowa świadczy o niewystarczającej efektywności polskiego systemu podatkowego i potrzebie wprowadzenia nowych rozwiązań, mających na celu ograniczenie oszustw podatkowych".

NIK stwierdził też: "Dotychczasowe działania oraz regulacje prawne okazały się niewystarczające i nie pozwalają na skuteczne zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa przed oszustami z wykorzystaniem fikcyjnych faktur".

"Rezultatem takiej, a nie innej polityki PO-PSL był wzrost luki VAT do poziomów jednych z najwyższych w UE. W 2012 r. zaledwie 3 państwa UE miały gorsze wyniki… Polska stała się rajem dla przestępców skarbowych, a pieniądze, które wyłudzili nie trafiły do budżetu i nie zostały przeznaczone na rozwój naszego Państwa!" - zaznaczył Śliwka.

Jego zdaniem "trzeba postawić jedno zasadnicze pytanie: dlaczego PO i PSL nic z problemem wyłudzeń VAT nie robili na poważnie?". Wiceminister przypomniał też, że eksperci podatkowi, instytucje i organizacje międzynarodowe od lat mówiły co należy zrobić w Polsce, żeby ukrócić przestępstwa. "To nie była wiedza tajemna czy też tak skomplikowana, że Tusk czy Rostkowski by jej nie zrozumieli. A więc czy to było lenistwo? niekompetencja? Czy może coś więcej? Próbę odpowiedzi na to pytanie pozostawiam Państwu…" - zwrócił się do czytelników Śliwka.

Zwrócił uwagę, że po wyborach 2015 r. następuje "fundamentalna zmiana" w zakresie podejścia do wyłudzeń VAT. "Zachodzi wymiana kadrowa w MF, skutkująca przygotowaniem pakietu rozwiązań uderzających w mafie VAT" - dodał. W swoim wpisie na platformie X podał, że w skład pakietu zmian systemowych wchodziły m.in.: utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, pakietu uszczelniającego VAT, pakietu paliwowego, pakietu przewozowego, wprowadzenie obowiązku przesyłania ewidencji VAT w postaci JPK VAT (jednolity plik kontrolny VAT - PAP).

Podkreślił, że efekty uwidoczniły się "niemal od razu". "W 2017 r. następuje skokowy wzrost dochodów z VAT (do 156,8 mld ze 126,5 mld w 2016). Następuje to dzięki wejściu w życie pakietu paliwowego i… JPK opracowanego przez rząd PIS i wprowadzonym w 2016 r., który oprócz nazwy nie ma nic wspólnego z JPK wprowadzonym w 2015 r. przez rząd PO-PSL" - zauważył Śliwka, zaznaczając, że "ich rozwiązanie to był taki rower bez kierownicy, jednego koła i pedałów".

Śliwka przytoczył także raport Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z 2019 r. dotyczący nadzoru nad poborem VAT. "Co w nim znajdziemy? Otóż pochwały dla PIS" - ocenił wiceminister. We fragmencie zacytowanym przez Andrzeja Śliwkę NIK stwierdził: "dopiero dzięki intensywnym działaniom uszczelniającym system podatkowy i uodporniającym go na oszustwa podatkowe, prowadzonym głównie w latach 2016-2018, udało się istotnie obniżyć poziom luki podatkowej. W sukurs przyszła też dobra koniunktura gospodarcza i usprawnienie administracji skarbowej. Na konieczność wprowadzonych wówczas rozwiązań wskazała NIK po poprzednich kontrolach".