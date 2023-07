Rząd PiS postawił na kolej, skupiliśmy potężne środki finansowe na przywrócenie Polakom kolei; dzięki temu PKP Intercity jest dzisiaj w trakcie największego w historii programu inwestycyjnego w wysokości 27 mld zł - powiedział w poniedziałek w Bydgoszczy wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Małecki złożył w poniedziałek wizytę w zakładzie Pesy w związku z kontraktami realizowanymi dla PKP Intercity. Zapoznał się m.in. z pierwszą lokomotywą hybrydową Dual Power, jakich 16 przewoźnik zamówił w bydgoskiej fabryce. Obecny w trakcie wizytacji był także wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz.

"Rząd PiS od pierwszych dni postawił na bardzo mocny rozwój kolei w Polsce. Nie zgadzaliśmy się z naszymi poprzednikami, że Polacy nie chcą korzystać z kolei, że kolej to przestarzały środek transportu. Od pierwszych dni z konkretnym, realnym planem inwestowania w polską kolej skupiliśmy potężne środki finansowe na przywrócenie Polakom kolei. Dzięki temu PKP Intercity jest dzisiaj w takcie największego w historii programu inwestycyjnego. Mówimy o zainwestowaniu 27 mld zł do 20230 r." - powiedział wiceminister aktywów państwowych.

Zaznaczył, że z ogólnej puli 27 mld zł, 24 mld zł zostanie przeznaczonych przez PKP Intercity na tabor, a pozostałe 3 mld zł - na rozwiązania prośrodowiskowe, stacje postojowe i myjnie kolejowe.

Małecki podkreślił też, że PKP Intercity od stycznia do czerwca 2023 r. przewiozły 31 mln pasażerów, a więc więcej niż w rekordowym 2019 r. Wówczas z usług przewoźnika w całym roku skorzystało 59 mln pasażerów.

"Kiedy jako PiS postawiliśmy na polską kolej - zainwestowaliśmy w jej rozwój - to myśleliśmy o firmach takich jak PKP Intercity. Wiedzieliśmy o tym, że inwestycje będą stanowić koło zamachowe całej polskiej gospodarki, szczególnie w szeroko rozumianym sektorze kolejowym. Jedną z firm, która korzysta z tych największych w historii inwestycji jest bydgoska Pesa, ale korzystają tu obie strony. To jest przykład inwestycji, na których korzystają wszyscy - polska kolej, pasażerowie i firmy jak Pesa" - mówił Małecki.

Wiceminister zwrócił uwagę, że kiedy rządzili poprzednicy PiS, to Intercity miało stratę w wysokości 500 mln zł. W latach 2016-2022 spółka osiągnęła 570 mln zł zysku, pomimo, że w tym okresie była pandemia.

Wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz pokreślił, że spółka w Polsce realizuje 99 proc. kontraktów. Wyjaśnił, że dotychczasowe kontrakty z bydgoską Pesą to w sumie 3 mld zł. "Obecnie 1 mld zł jest aktywnie uruchomionych w kontraktach w Pesie. To są trzy kontrakty: przegląd lokomotyw EP09 na poziom P4, modernizacja 59 wagonów (m.in. przystosowanie ich do prędkości do 200 km/h) i zakup 16 lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Takie lokomotywy hybrydowe będą mogły poruszać się na liniach niezelektryfikowanych z prędkością 120 km/h i na liniach zelektryfikowanych - 160 km/h" - przekazał Gontarz.

Wiceprezes PKP Intercity poinformował, że w drugiej połowie 2023 r. przewoźnik planuje kolejne przetargi. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg modernizacji 50 wagonów COMBO, a później przetargi - na zakup kilkudziesięciu lokomotyw elektrycznych i przetarg na 23 składy kolei dużych prędkości do 250 km/h.

Wiceprezes Pesy Maciej Maciejewski zwrócił uwagę, że firma dzięki kontraktom z PKP Intercity może się rozwijać. Przyznał, że fabryka liczy na kontrakty na pojazdy dużych prędkości, a także iż jest zainteresowana kontraktami na pojazdy zasilane innymi napędami niż standardowe, np. na wodór czy baterie.