Lublin ma większe dochody podatkowe niż prognozował przed Polskim Ładem – podkreślił w piątek w Lublinie wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, odpowiadając na zarzuty posłów Platformy Obywatelskiej dotyczące wpływów podatkowych do budżetu tego miasta.

Podczas piątkowej konferencji prasowej przed lubelskim ratuszem wiceminister Artur Soboń odniósł się do zarzutów posłów Platformy Obywatelskiej, którzy zwołali w tym tygodniu briefing w sprawie za niskich wpływów podatkowych do budżetu Lublina.

"Nasi konkurenci starają się udowodnić, że Lublin jest samorządem, który w ostatnich czasach stracił środki, dochody z własnej bazy podatkowej PIT i CIT (...) pokazując dane, które mają udowodnić tezy, które nijak mają się do rzeczywistości" - mówił Soboń.

Odnosząc się do danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej Lublina przekazał, że przed zmianami podatkowymi nazywanymi Polskim Ładem, a później Niskimi Podatkami, miasto Lublin prognozowało, że wpływy z PIT i CIT w 2022 roku wyniosą 651 mln zł.

"W 2022 roku miasto Lublin otrzymało dochody z PIT i CIT w wysokości 577,8 mln zł, a jednocześnie otrzymało dodatkową subwencję, która wyniosła 82,2 mln zł. Tym samym w stosunku do własnych planów sprzed zmian podatkowych faktyczne dochody z PIT i CIT wraz z tą rekompensatą wyniosły 660,6 mln zł, a więc o 9,6 mln zł wyższą niż sam prezydent i rada miasta planowała w swoich dokumentach" - przekazał wiceszef resortu finansów.

Jak dalej wyliczał, miasto Lublin planowało na 2023 rok wpływy podatkowe w wysokości 678 mln zł, a otrzyma 592,3 mln zł, z kolei rekompensata wyniesienie 73,2 mln zł. "Mogę zagwarantować, że jeszcze w tym roku miasto otrzyma jeszcze kolejne 80 mln zł. Krótko mówiąc, to w sumie 745,6 mln zł, a więc o 67,6 mln zł więcej niż planowano przed Polskim Ładem" - stwierdził Soboń.

Dodał, że Lublin otrzymał również dodatkowe środki na inwestycje z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, tj. 100 mln zł z dwóch dotychczasowych naborów.

"Nie ma powodów do wykorzystywania tej kwestii do debaty politycznej, do szukania politycznego oręża. Jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o zmiany w systemie finansowania samorządów. Rozmawiamy o tym również z prezydentem Lublina w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu" - zaznaczył wiceminister finansów.