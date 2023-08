Biznes i technologie

Wiceszef MI: otwarcie dworca we Włocławku to element modernizacji polskiej kolei

Autor: PAP

Data: 09-08-2023, 13:46

Otwarcie dworca we Włocławku to kolejny element konsekwentnej modernizacji polskiej kolei - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Nowy dworzec w tym mieście kosztował ok. 37,7 mln zł.