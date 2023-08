Biznes i technologie

Wiceszef MRiRW: Kołodziejczak prezentuje rosyjskie standardy

Autor: PAP

Data: 01-08-2023, 07:30

Mamy problemy w rolnictwie i są potrzebne różne działania, ale na pewno nie jest potrzebne wieczne prostowanie kłamstw Michała Kołodziejczaka. To, co on prezentuje, to naprawdę rosyjskie standardy - ocenił w rozmowie z "GPC" wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.