Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku owoców miękkich oraz prowadzimy dialog z producentami i przetwórcami - zapewnił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski przedstawiając informacje resortu na ten temat. Zdaniem posłów, działania rządu nie przynoszą rezultatów, cena skupu malin jest nadal niska.

Kowalski uczestniczył we wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, które poświęcone było sytuacji na rynku owoców miękkich. Jak mówił wiceminister Polska jest ich znaczącym producentem. W ostatnich 5 latach średnie zbiory owoców miękkich w Polsce wynosiły ok. 550 tys. ton z dominującym udziałem truskawek (30 proc.), porzeczek (27 proc.) i malin (20 proc.).

W ostatnich latach rynek owoców miękkich, podobnie jak inne rynki, mierzył się z szeregiem ograniczeń i niepewnym dostępem do rynku, co było związane najpierw z pandemią COVID-19, a następnie z sytuacją geopolityczną spowodowaną wojną w Ukrainie

Kowalski wskazał, że obecnie najtrudniejsza jest sytuacja na rynku malin. Zwrócił uwagę, że jest połowa sezonu zbioru tych owoców, a najbliższe dwa tygodnie z punktu widzenia cenowego są "kluczowe". Obecnie cena malin w skupie jest na poziomie 5-6 zł za kg. Przypomniał, że krańcowo inne ceny, "ekstremalnie" wysokie z punktu widzenia przetwórstwa, były w latach 2021/22, gdy za kg malin płacono 14-16 zł. To miało negatywny wpływ na zamówienie na maliny ze strony przetwórstwa, firmy zmieniały receptury swoich produktów ograniczając w ich składzie maliny - podkreślił wiceminister.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), w 2023 zbiory malin nie będą wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. W ubiegłym roku wyniosły one 105 tys. ton.

Jak wynika z informacji MRiRW, w ubiegłym roku Polska była największym wśród państw UE importerem mrożonych owoców miękkich z Ukrainy. W 2022 r. przywóz tych mrożonek z Ukrainy do Polski wyniósł 44,9 tys. ton. Import mrożonych malin w ub.r. wzrósł o blisko 1/3 rok do roku. W latach 2020 i 2021 krajowy import mrożonych wyniósł odpowiednio: 11,4 tys. ton i 17,2 tys. ton. W ubiegłym roku przywóz mrożonych malin z Ukrainy stanowił 20 proc. krajowej produkcji surowca.

W pierwszych czterech miesiącach br. nastąpił dalszy wzrost importu mrożonych malin z Ukrainy, który wyniósł 7,3 tys. ton (+117 proc. r/r). Import z Ukrainy stanowił 79 proc. całego wolumenu mrożonych malin zaimportowanych do Polski w ww. okresie.

Według Kowalskiego, przyczyną obecnej sytuacji na rynku malin jest zniesienie ceł w handlu UE-Ukraina, która miała miejsce w 2014 r.

Tak duży import "ma negatywny wpływ na sytuacje na polskim rynku malin" - stwierdził Kowalski. Wiceminister zaznaczył, że pomimo sygnałów ze strony naszego kraju, iż import malin zagraża polskim producentom, Komisja Europejska "była głucha" na nasze apele w tej sprawie.

Wiceszef resortu rolnictwa przekonywał, że rząd stara się pomóc plantatorom. Wskazał na dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup surowca przez przetwórców. Oprocentowanie dla uprawnionych w pomocy kredytobiorców będzie wynosić 2 proc. w skali roku. Potrzebna jest na to zgoda KE. Dotyczyć to będzie kredytów zaciągniętych do 15 października 2023 r., które będą dotowane do 18 miesięcy - tłumaczył Kowalski.

Dodał, że resort prowadzi także inne działania na rzecz wzmocnienia pozycji producentów rolnych w łańcuchu dostaw; zachęca też do integracji plantatorów.

Posłowie krytycznie odnieśli się do informacji nt. działań w sprawie skupu malin. Zwracano uwagę, że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, jest ona prowadzona przez niewiarygodne osoby, a kontrole malin na granicy są zbyt wyrywkowe.

Zdaniem posła Mirosława Maliszewskiego (Koalicja Polska), jednocześnie prezesa Związku Sadowników RP, kryzys spowodowany jest "nadmiernym i niekontrolowanym" importem mrożonych malin z Ukrainy. Argumentował, że z powodu tego, iż maliny z Ukrainy są tańsze (kosztują ok. 0,5 dol./kg), to firmy przetwórcze nie są zainteresowane krajowym surowcem. Poseł podkreślił, że bez ograniczenia importu i wprowadzenia umów kontraktacyjnych nie da się ustabilizować tego rynku.

Przewodniczący rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski powodując się na sygnały od rolników stwierdził, że uruchomiony przez ministerstwo rolnictwa skup malin może okazać się "większą aferą" niż sprawa skupu jabłek przez firmę Eskimos. Natomiast szef związku rolników "Regiony" Bolesław Borysiuk pytał co z umową "rolniczego okrągłego stołu". Zauważył też, że import ukraińskich malin jest realizowany przez zachodnie holdingi gospodarujące w tym kraju.

Pod koniec posiedzenia komisji wniosek o odrzucenie informacji zgłosił poseł Kazimierz Plocke (KO). Pomimo ogłoszenia krótkiej przerwy, posłów PiS na sali było zbyt mało i posłowie opozycji przegłosowali wniosek o odrzucenie informacji.