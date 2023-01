Biznes i technologie

Wiceszef MSZ: szczyt UE-Ukraina pokazuje, że otwarta ścieżka do członkostwa Ukrainy w UE to coś realnego

Autor: PAP

Data: 29-01-2023, 20:56

Szczyt UE-Ukraina pokazuje, że otwarta ścieżka do członkostwa Ukrainy w UE to coś realnego. My naprawdę chcemy, żeby Ukraina za kilka lat stała się członkiem Unii Europejskiej - powiedział w niedzielę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.