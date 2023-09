Biznes i technologie

Wiceszef MZ: chcemy, by diety, tak jak terapie, były ustalane indywidualnie dla pacjentów

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 14:22

Odpowiednia dieta wspomaga proces leczniczy. Doszliśmy to wniosku, że trzeba diety dostosować tak, by odpowiadały poszczególnym schorzeniom. Chcemy, by były ustalane indywidualnie dla pacjentów, tak jak terapie – powiedział PAP wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska.