Biznes i technologie

Więcej lotów z lotniska w Radomiu; w czerwcu czartery do Turcji, Albanii, Grecji i Bułgarii

Autor: PAP

Data: 03-06-2023, 11:27

Od soboty z lotniska Warszawa-Radom odbywają się pierwsze loty do tureckiej Antalyi. W czerwcu samoloty z Radomia będą latać także do Bułgarii, Albanii i Grecji. Odbywać się będą też - tak jak do tej pory - regularne rejsy LOT do Rzymu i Paryża.