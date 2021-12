Wieczorem i w nocy będzie bardzo ślisko

IMGW wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem w woj. łódzkim. Synoptycy przewidują, że w nocy z niedzieli na poniedziałek w regionie będzie bardzo ślisko - przekazał w komunikacie Piotr Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Autor: PAP

Data: 05-12-2021, 14:23

Wieczorem i w nocy będzie bardzo ślisko /fot. Shutterstock

W poniedziałek rano ślisko może być w całym kraju, szczególnie jednak na zachodzie i w centrum, m.in. w Łódzkiem. IMGW opublikował dla tych regionów ostrzeżenia przed oblodzeniem.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od minus 3 st. C. do minus 1 st.C., temperatura minimalna przy gruncie do około minus 5 st. C." - podał Szewczak.