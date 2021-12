Większa pomoc państwa dla firm spożywczych dotkniętych pandemią? Jest projekt

Dłuższy termin udzielania pomocy państwa dla firm oraz podwyższenie pułapu tego wsparcia zakłada projekt rozporządzenia, który we wtorek opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Autor: PAP

Data: 07-12-2021, 19:03

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Projekt zakłada wydłużenie terminu udzielania pomocy państwa z 31 grudnia 2021 do dnia 30 czerwca 2022 r.

Pomoc dla firm spożywczych i rybnych

Podwyższone zostały też pułapy pomocy, jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorcy. Jak czytamy, do 290 tys. euro brutto może wynieść pomoc dla firmy w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, do 345 tys. euro brutto dla przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz do 2,3 mln euro brutto dla firmy w sektorach innych niż wcześniej wymienione.

Napisano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.