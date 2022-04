Większość Polaków rozliczy podatek za 2021 r. w sieci

83 proc. podatników rozliczy się przez internet – co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku – wynika z raportu KPMG "Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2021" .

Autor: PAP

Data: 12-04-2022

Aż 83 proc. Polaków rozliczy podatek za 2021 r. w sieci/fot. unsplash.com

Blisko połowa podatników (47 proc.) mających obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym złożyła zeznanie podatkowe PIT w marcu, z kolei w lutym rozliczyło się 31 proc. podatników. Z możliwości odliczenia ulg podatkowych w zeznaniu rocznym zamierza skorzystać w tym roku 46 proc. podatników, z czego największą popularnością cieszy się ulga podatkowa na dziecko, którą zastosuje ponad połowa korzystających z odliczeń.

PIT za 2021 rok złoży przez internet 83 proc. Polaków, z czego połowa za pomocą systemu Twój e-PIT. Największą popularnością usługa Twój e-PIT cieszy się wśród najmłodszych Polaków - 73 proc. podatników do 26. roku życia rozlicza się bowiem z urzędem skarbowym z pomocą tego systemu.

Korzystając z usługi Twój e-PIT blisko połowa podatników zadeklarowała, że zaakceptowała przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe bez dokonywania w nim żadnych zmian.

"31 proc. Polaków zmieniło część danych w zeznaniu, natomiast 16 proc. (wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania) odrzuciło wstępnie przygotowane przez KAS zeznanie roczne PIT i wypełniło je samodzielnie. Z kolei 8 proc. respondentów przyznało, że nie zrobi nic - zatem zeznanie PIT zostanie uznane za zaakceptowane i złożone z dniem 2 maja br., kiedy mija termin rozliczenia podatkowego za 2021 rok" - stwierdzono w raporcie KPMG.

"Popularność rozliczenia PIT przez internet rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Bez wątpienia jest to zasługa wprowadzonego kilka lat temu systemu Twój e-PIT. Co istotne, rozliczenie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej daje podatnikowi wiele korzyści, w tym szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Jeżeli bowiem podatnik swoje zeznanie wyśle za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje zwrot nadpłaty otrzyma w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast w przypadku rozliczenia i wysłania zeznania podatkowego w formie dokumentu papierowego, ewentualny zwrot podatku wynosi 3 miesiące" - powiedział, cytowany w raporcie, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce Andrzej Marczak.

W raporcie poinformowano, że połowa Polaków wypełni zeznania PIT za 2021 r. samodzielnie - co oznacza spadek o 8 pkt. proc. względem poprzedniej edycji badania. W stosunku do ubiegłego roku z kolei aż o 9 pkt. proc. wzrósł odsetek Polaków (39 proc.), którzy zlecają wypełnienie zeznania rocznego PIT komuś innemu. 11 proc. Polaków przyznało, że zeznanie roczne PIT przygotuje samodzielnie, ale skorzysta z częściowej pomocy innych. Polacy z prośbą o pomoc w wypełnieniu rocznego zeznania najczęściej udają się do księgowego (42 proc.), rodziny (32 proc.) lub znajomych (19 proc.).

- Połowa Polaków zleca wypełnienie zeznania komuś innemu lub korzysta z częściowej pomocy podczas jego przygotowywania, ponad 60 proc. uważa, że obowiązek wypełnienia formularza PIT jest bardzo lub raczej łatwym zadaniem, które większości podatników zajmuje maksymalnie pół godziny.

Część zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Jest jednak kilka wyjątków, które można już uwzględnić podczas rozliczenia za 2021 rok. Wśród nich m.in. dodatkowa kategoria wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej czy nowe zasady rozliczenia ulgi prorodzinnej w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (naprzemienna opieka) oraz rozszerzony został krąg osób uprawnionych do wspólnego z małżonkiem rozliczania się z podatku PIT.

Połowa podatników nie ma świadomości, że część przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu odnosi się także do rozliczenia podatkowego już za 2021 rok.