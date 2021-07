Większość Polaków śledzi przynajmniej jednego influencera

21 mln Polaków śledzi profil/kanał przynajmniej jednego influencera – wynika z badań o sile influencerów w Polsce, przeprowadzonych przez agencję badawczą IQS.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 08-07-2021, 14:32

Friz i Ekipa to jedni z najpopularniejszych influencerów w Polsce. fot. za YouTube

Gdzie Polacy śledzą influencerów?

Najbardziej aktywne pod względem liczby obserwowanych kont i profili są osoby w wieku

16-24 lata, którzy śledzą średnio 64 konta/profile wybranych przez siebie influencerów. Największa liczba obserwowanych kont w tej grupie wiekowej to konta Instagramowe. Na kolejnych miejscach uplasował się Tik Tok, YouTube, Facebook oraz Twitter. Do najmniejszej liczby obserwowanych kont i profili przyznają się osoby w grupie wiekowej 45-55 lat. Tu średnia wynosi 17; na pierwszym miejscu w rankingu liczby obserwowanych kont wg. kanałów w social mediach jest Twitter, a najmniej popularny jest Twitch.

- Odnoszę wrażenie, że kontakt z treściami publikowanymi przez influencerów w niektórych grupach wiekowych jest częstszy niż kontakt z członkami rodziny. 87 proc. badanych przyznaje, że ma kontakt z takimi treściami przynajmniej kilka razy w tygodniu, a połowa deklaruje niemal codzienny kontakt z kontentem tworzonym przez influencerów – mówi Marta Rybicka, Senior Business Director w agencji badawczej IQS.

Influencerzy - dlaczego ich śledzimy?

Rozrywka, kulinaria i gaming to trzy najpopularniejsze tematycznie kategorie śledzonych profili i kanałów, choć to nie rozrywka jest głównym motywem ich wyboru. Badani przyznają, że najważniejsze jest dla nich współdzielenie pasji i zainteresowań z influencerami, a także praktyczne porady i tricki, którymi ci dzielą się na swoich kanałach.

- Influencerzy to chyba jedna z najbardziej stereotypizowanych grup (w jednym z badań youtuber zajął nawet ostatnie miejsce wśród najmniej poważanych zawodów) w Polsce. Właśnie dlatego tak ważne jest rzetelne badanie tego zjawiska, odbiorców influencerów i siły samego influencer marketingu. Badania IQS pokazały, że prawie wszyscy internauci śledzą konta swoich ulubionych twórców internetowych i to nie tylko dla rozrywki. Od influencerów czerpią wiedzę, szukają u nich inspiracji i – co najważniejsze z perspektywy influencer marketingu - podejmują pod ich wpływem decyzje, a nawet zmieniają swoje nawyki - komentuje Kamil Bolek, członek zarządu największej w Polsce grupy zajmującej się influencer marketingiem: LTTM.

Influencerzy - jak na nas wpływają?

59 proc. badanych twierdzi też, że influencerzy mają pozytywny wpływ na ich nastrój. Nie dziwi więc fakt, że aż 74 proc. Polaków, którzy śledzą przynajmniej jednego influencera, deklaruje podejmowanie za ich namową określonych działań. Najczęściej jest to subskrypcja polecanych kanałów i profili. W dalszej kolejności wymieniana jest zmiana nawyków (32 proc.), korzystanie z polecanych aplikacji (29%), odwiedzanie polecanych miejsc (27 proc.) czy kupno polecanych produktów (26 proc.).

Badanie zrealizowane przez agencję badawczą IQS w dniach 15-17 czerwca 2021 r. Badanie CAWI na panelu Opinie.pl, próba reprezentatywna, N=585 Polaków w wieku 12-55 lat.