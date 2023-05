Handel

Większość Polaków szuka tańszych miejsc do zakupów

Autor: PAP

Data: 16-05-2023, 11:12

Rośnie pesymizm konsumentów; 91 proc. Polaków szuka tańszych miejsc do zakupów – wynika z badania "EY Future Consumer Index 2023". 31 proc. ocenia swoją sytuację w porównaniu do stanu sprzed 3-4 miesięcy jako gorszą, co oznacza wzrost o 20 pp. w stosunku do poprzedniej edycji badania – dodano.

Większość Polaków szuka tańszych miejsc do zakupów, fot. shutterstock