Większość Ukraińców po epidemii chce wrócić do Polski

Tylko 16% Ukraińców przebywających w Polsce jest zainteresowanych ofertami pracy - to 2 razy mniej niż w ubiegłym miesiącu. Natomiast Ukraińcy, którzy są teraz na Ukrainie, wykazują ogromne zainteresowanie wszelkimi możliwościami legalnego wyjazdu do pracy w Polsce i ofertami pracy. Świadczy to o obecnej na polskim rynku pracy tendencji - większość migrantów w Polsce znalazła pracę, a agencjom zatrudnienia coraz trudniej jest uzupełniać braki kadrowe, które rosną z każdym dniem.