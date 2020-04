Wielka Brytania opóźnia wycofanie plastikowych słomek

Brytyjskie puby mogą pozostać zamknięte do Bożego Narodzenia

– W związku z ogromnymi wyzwaniami, które przed przedsiębiorcami postawiała pandemia, podejmujemy decyzję o przesunięciu wprowadzenia zakazu używania plastikowych słomek, mieszadełek czy patyczków do uszu. Wejdzie on w życie w październiku 2020 roku – ogłosił rzecznik prasowy brytyjskiego Departamentu Środowiska, Żywności i Rolnictwa.

Jednocześnie Defra zapewnia, że gdy tylko sytuacja związana z koronawirusem zostanie opanowana, działania na rzecz ochrony środowiska ponownie staną się priorytetem.

Zakaz, który miał obowiązywać od kwietnia 2020 roku, zezwalał na użycie plastikowych słomek tylko ze względów zdrowotnych, np. z powodu niepełnosprawności. Lokale gastronomiczne będą mogły posiadać niewielki zapas tego typu produktów, właśnie na taką okoliczność. Plastikowe patyczki do uszu będą mogły być używane jedynie do celów medycznych i naukowych.

Każdego roku w Anglii zużywanych jest ok. 4,7 mld plastikowych słomek, 316 mln mieszadełek i ok. 1,8 mld plastikowych patyczków do uszu.

