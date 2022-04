Wielkanoc 2022. Ile wydamy na zakupy?

- Na świąteczne zakupy co piąty Polak wyda w tym roku między 401 a 500 zł - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2022".

Autor: PAP

Data: 12-04-2022, 09:28

Ile Polacy wydadzą w tym rokuna świąteczne zakupy?/fot. shutterstock

Z badania wynika, że 18 proc. respondentów ma nadzieję zmieścić się w ramach świątecznych wydatków w kwocie od 201 zł do 300 zł; a 12 proc. - od 101 zł do 200 zł. A 19 proc. ankietowanych przeznaczy na Wielkanoc między 401 zł a 500 zł. W tej grupie najwięcej jest 30-latków i 40-latków (odpowiednio 28 proc. i 25 proc.).

Wielkanoc 2022. Ile wydamy na świąteczne zakupy?

Na niewielkie wydatki liczą głównie respondenci powyżej 60. roku życia. 42 proc. osób z tej grupy deklaruje, że na przygotowania do Wielkanocy wyda nie więcej niż 300 zł. Taką nadzieję mają też respondenci z dochodami do 2 tys. zł netto (57 proc. z nich nie zamierza przeznaczać na święta wielkanocne więcej niż 300 zł). Chęć do minimalizowania wielkanocnych wydatków w równym stopniu dotyczy kobiet, jak i mężczyzn. Nie więcej niż 300 zł na święta chce przeznaczyć odpowiednio: 36 proc. i 37 proc. z nich.

- Mimo że tradycyjnie najbardziej oszczędzać chcą osoby starsze i otrzymujące najniższe wypłaty, chęć choćby drobnego zminimalizowania wydatków związanych z Wielkanocą widać u większości ankietowanych, niezależnie od płci, wieku czy uzyskiwanych dochodów - informuje rzecznik Santander Consumer Banku Magdalena Grzelak. Więcej wydadzą tylko najlepiej zarabiający z pensją od 7 tys. zł netto. Co trzeci z nich wyda na przygotowania do Wielkanocy od 801 zł do 1000 zł (35 proc.).

Większość wydatków będzie przeznaczona na żywność, "która często nie zostaje spożyta w całości w czasie świąt". Większość Polaków (31 proc.) zazwyczaj niespożyte potrawy zamraża. A 17 proc. "dzieli się nimi z rodziną lub znajomymi".

Do wyrzucania żywności po świętach potraw przyznało się 5 proc. ankietowanych; 8 proc. przygotowuje na bazie świątecznych specjałów nowe dania, a 3 proc. przekazuje pozostałą po świętach żywność potrzebującym. Do marnowania najczęściej przyznaje się najmłodsza grupa wiekowa - co piąta osoba w wieku 18-29 lat (19 proc.). Częściej zdarza się to mężczyznom (9 proc.) niż kobietom (1 proc.). Panie z kolei są bardziej chętne, by dzielić się pozostałymi potrawami z rodziną lub znajomymi (23 proc. wobec 9 proc. panów).

Niechęć do marnowania żywności jest najsilniejsza u starszego pokolenia. Wśród osób powyżej 60. roku życia, żadna nie zadeklarowała, że jedzenie trafia do kosza lub do kompostownika. Seniorzy najczęściej albo starają się zjeść wszystko w czasie świąt (42 proc. wskazań) lub korzystają z zamrażarki (29 proc.).