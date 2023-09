Ponad 26 mln zł trafi do czterech szpitali w południowej Wielkopolsce na modernizacje szpitalnych oddziałów ratunkowych – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę rankingową szpitalnych oddziałów ratunkowych, które zgłosiły się do konkursu na dofinansowane w ramach Funduszu Medycznego. Przystąpiło do niego 207 wnioskodawców, a wybrane zostały 152 projekty. Minimalna wartość jednego wniosku to 2 mln zł, maksymalna 15 mln zł. Wśród zwycięzców znalazły się cztery szpitale w południowej Wielkopolsce.

8 mln 709 tys. trafi do ostrowskiego szpitala na doposażenie SOR-u i pracowni rentgenodiagnostyki. Prawie 9,5 mln zł otrzyma szpital w Pleszewie na doposażenie i przebudowę SOR-u i zakładu diagnostyki obrazowej. Do szpitala w Kępnie trafią 4 mln 480 tys. zł na przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni endoskopii wraz z wyposażeniem. Szpital w Krotoszynie otrzyma 3 mln 522 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę, modernizację i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego.

"Te środki finansowe to konkretne wsparcie na modernizację, przebudowę i doposażenie SOR-ów oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR-ami" - powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Dodała, że dzięki tym inwestycjom pacjenci już wkrótce odczują znaczną poprawę jakości leczenia, bezpieczeństwa i komfortu.

"Na SOR-ach sprzęt diagnostyczny i aparatura wspomagająca funkcje życiowe pacjenta są użytkowane przez całą dobę - często bez jakiejkolwiek przerwy, stąd szybko się eksploatują. Dlatego te środki z Funduszu Medycznego w dużej mierze przeznaczone będą na nowoczesną i łatwą w użytkowaniu aparaturę. Trafią także na sprzęt przyspieszający diagnostykę, która skróci powrót do zdrowia, a często uratuje życie" - powiedziała minister Sójka.