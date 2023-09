Poznańskie szkoły czekają na uczniów; w czasie wakacji w większości placówek prowadzone były remonty. Szkoły w stolicy Wielkopolski czekają też na nauczycieli; obecnie liczba wakatów wynosi ponad 900. Brakuje nauczycieli edukacji przedszkolnej, języków obcych i przedmiotów ścisłych.

W poniedziałek, 4 września do poznańskich szkół powrócą uczniowie. W czasie wakacji w większości placówek realizowane były remonty i modernizacje. Jak powiedział PAP zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania Wiesław Banaś, do najważniejszych zadań można zaliczyć prace w ramach projektu kompleksowej modernizacji energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta, finansowanego ze środków unijnych. Banaś wskazał, że z uwagi m.in. na duży zakres działań termomodernizacyjnych, niektóre prace mogą zakończyć się po rozpoczęciu roku szkolnego, ale zapewnił, że będą one prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania tych szkół.

"Remonty w szkołach i placówkach oświatowych przeważnie planowane i realizowane są w okresie wakacyjnym, mogą zdarzyć się jednak przypadki prowadzenia prac również w trakcie roku szkolnego. Prace te prowadzone są głównie na zewnątrz i nie kolidują z funkcjonowaniem tych placówek" - podkreślił.

Dodał, że w związku z obecną sytuacją na rynku usług budowlanych, "w roku bieżącym występują trudności w wyborze wykonawców lub brakiem korzystnych rozstrzygnięć w postepowaniach przetargowych. Zachodzi wtedy konieczność korekty zakresu zadania lub uzupełnienia środków, co w efekcie wydłuża realizację zadania".

Banaś przypomniał, że w 2023 roku na modernizacje oraz remonty szkół i placówek oświatowych zaplanowano środki finansowe w kwocie blisko 138,7 mln zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na inwestycje i modernizacje, to kwota - jak wskazał - 96,8 mln zł. Z kolei remonty pochłoną łącznie 18 mln zł.

Banaś podkreślił, że w szkołach i placówkach oświatowych realizowane są także zadania z konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli (tzw. granty) - to kolejne 2,7 mln zł, natomiast zadania realizowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - to ponad 4,7 mln zł. Z kolei 16,4 mln zł to zadania realizowane ze środków zewnętrznych.

Zastępca dyrektora Wydziału Oświaty UMP podkreślił także, że aby zapewnić dzieciom jak najbezpieczniejszą drogę do szkoły, w czasie wakacji prowadzono m.in. przegląd urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania przy poznańskich placówkach oświatowych.

"Łącznie sprawdzone zostały okolice 61 szkół podstawowych, 18 liceów oraz 11 zespołów szkół. Tam, gdzie była taka potrzeba, zostało odmalowane oznakowanie poziome, wymieniono znaki drogowe lub wykonano inne niezbędne prace - tak, by zapewnić uczniom możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię i dotarcie na lekcje, a po ich zakończeniu - powrót do domów" - zaznaczył.

"W wyniku przeglądu m.in. wyprostowano 23 słupki ze znakami, tyle samo razy trzeba było obrócić przekrzywione znaki. W trzech przypadkach zostały one wymienione na nowe. Odmalowanych zostało kilkanaście napisów +SZKOŁA+. W pięciu lokalizacjach trzeba było przyciąć gałęzie drzew lub krzewów - by znaki były lepiej widoczne" - dodał.

Banaś poinformował, że specjalne objazdy dojść do szkół prowadzone były także wspólnie z policją. Kontrole pracowników ZDM będą kontynuowane również w ciągu roku szkolnego.

Poznańskie szkoły czekają jednak nie tylko na uczniów. Jak powiedział PAP Banaś, "obecnie liczba wakatów wynosi ponad 900". Dodał, że kwestia nieobsadzonych etatów pedagogicznych dotyczy wszystkich typów szkół i przedszkoli.

"Brakuje nauczycieli edukacji przedszkolnej, języków obcych, przedmiotów ścisłych, nauczycieli nauki zawodu oraz pedagogów i psychologów" - powiedział.

Dodał, że w celu ułatwienia pozyskania nauczycieli przez dyrektorów szkół na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego funkcjonuje "Giełda Pracy dla Nauczycieli".

W nowym roku szkolnym w Poznaniu funkcjonować będzie: 76 szkół podstawowych, 29 liceów ogólnokształcących, 18 liceów technicznych, oraz 15 szkół branżowych pierwszego stopnia.