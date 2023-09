118,6 mln euro trafi do samorządów z aglomeracji poznańskiej na realizację zintegrowanych inwestycji terytorialnych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. We wtorek samorządowcy podpisali porozumienie w tej sprawie.

Porozumienie zostało podpisane przez marszałka Marka Woźniaka, który w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest dysponentem środków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i liderów stowarzyszenia Metropolia Poznań: prezesa zarządu Jacka Jaśkowiaka i wiceprezesa Tadeusza Czajkę. Stowarzyszenie Metropolia Poznań zrzeszające 23 jednostki samorządu terytorialnego będzie wdrażać instrument ZIT na terenie aglomeracji poznańskiej.

Jak przypomniał we wtorek przed podpisaniem porozumienia marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) to oddzielne koperty finansowe na projekty, których efekty przekraczają obszar jednej gminy. W poprzednich latach dzięki środkom z puli ZIT udało się zrealizować m.in. budowę kilkudziesięciu węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, które ułatwiają mieszkańcom aglomeracji poznańskiej dojazd do pracy lub szkoły.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podał, że obecnie samorządy będą mogły aplikować o dotacje na rozwój e-usług publicznych. Będzie też kontynuowana rozbudowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej, a także unowocześnianie karty PEKA. W planach jest realizacja projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu - poprawiających bilans wodny, zmniejszających ryzyko związane z powodzią i suszą.

"Nie zabraknie przedsięwzięć, które były realizowane przez podpoznańskie gminy w poprzedniej perspektywie. Chodzi głównie o inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską, a więc budowę lub rozbudowę węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych. Gminy będą mogły pozyskać dotacje na zakup autobusów nisko- lub zeroemisyjnych. Ważnym priorytetem będzie edukacja - w szczególności projekty podnoszące konkurencyjność i jakość kształcenia zawodowego. Nie zapomina się również o rozwoju uczniów w szkołach kształcenia ogólnego, a także o wspieraniu aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży" - podał UMWW.

Dzięki unijnym pieniądzom powstać ma m.in. Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki, zostaną poszerzone działania z zakresu usług społecznych wpierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą. "Na pomoc mogą liczyć pracodawcy w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy czy podnoszeniu kompetencji. Nie zabraknie również działań aktywizujących i integrujących środowiska lokalne" - podano.

Zarząd województwa podjął decyzję, aby w najbliższych latach formułą ZIT-ów objąć wszystkie miasta średnie, tracące swoje funkcje, wyznaczone w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz wskazane w Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku. Do istniejących ZIT-ów w aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej dołączą obszary miejskie w Pile, Gnieźnie, Koninie, Lesznie oraz Kole i Turku. Porozumienia w tej sprawie zostaną podpisane w najbliższych tygodniach.

Marszałek Woźniak podkreślił, że dostępność unijnych funduszy "będzie zależna od tego, czy nastąpi refleksja zarówno po stronie wyborców, jak i rządzących, dotycząca naszej przyszłości".

"Dziś Polska zmierza prostą drogą do tego, by nie tylko środki z Krajowego Planu Odbudowy, ale i te strukturalne, miały dalej status zagrożonych. Jeśli destrukcja systemu sprawiedliwości będzie kontynuowana, to na pewno tych pieniędzy nie dostaniemy, jako kraj, który nie przestrzega zasad praworządności. W tej chwili je jednak kontraktujemy i mamy nadzieję, że realnie będą dostępne dla wszystkich beneficjentów" - powiedział.

Ze względu na ograniczoną alokację w nowym programie unijnym dla Wielkopolski, środki w ramach ZIT-ów będą dostępne jedynie w ściśle wyznaczonych obszarach wsparcia. W przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są to publiczne e-usługi, działania związane adaptacją do zmian klimatu, infrastruktura transportu miejskiego, wsparcie potencjału ZIT. Natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wsparcie dotyczyć będzie edukacji, usług społecznych i zdrowotnych oraz integracji społecznej.