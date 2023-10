Na zakup ekologicznych autobusów, budowę ścieżek rowerowych, wdrażanie e-usług w administracji publicznej oraz integrację społeczności lokalnej trafią unijne środki przeznaczone dla gmin tworzący Pilski Obszar Strategicznej Interwencji (POSI). W sumie będzie to 23,5 mln euro.

Pieniądze pochodzą z zarządzanego przez wielkopolski samorząd programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Wcześniej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do tworzących POSI gmin: Piła, Kaczory, Szydłowo, Ujście, Wysoka, Trzcianka i Krajenka trafiło wsparcie w wysokości ponad 26 mln euro.

Dzięki tym środkom możliwa była m.in. rewitalizacja nadrzecznych terenów wokół Gwdy w Pile, metamorfoza pl. Pocztowego w Trzciance, termomodernizacje, budowa ścieżek rowerowych i zakupy niskoemisyjnych autobusów .

"Po dobrych doświadczeniach z perspektywy 2014-2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się nie tylko kontynuować ten model współpracy samorządów, ale nadał mu rangę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jego formuła zakłada realizację projektów, których efekty wykraczają poza obszar pojedynczej gminy" - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW).

POSI zostanie powiększone o cztery dodatkowe samorządy: miasta Chodzież i Złotów jako miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz gminy wiejskie Chodzież i Złotów.

Jedenaście samorządów tworzących pilski ZIT będzie dysponować budżetem unijnym w wysokości ponad 23,5 mln euro. To trzecia co do wielkości alokacja, którą zarząd województwa przeznacza na ZIT-y w Wielkopolsce.

"Biorąc pod uwagę wskaźniki PKB na głowę mieszkańca, ZIT z północnej Wielopolski otrzyma proporcjonalnie więcej środków, niż np. obszar poznański" - powiedział marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

UMWW podał, że najwięcej pieniędzy z puli pilskiego ZIT-u, ponad 11,5 mln euro, ma zostać wydane na infrastrukturę transportu miejskiego, a więc na kontynuację rozwiązań z poprzedniej perspektywy.

"Będą to zakupy autobusów zero- i niskoemisyjnych, powstaną węzły przesiadkowe integrujące transport kolejowy z miejskim. Nie zabraknie budowy kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych. Równie istotną kwestią, na którą trafi ponad 5,5 mln euro, będą projekty związane z adaptacją do zmian klimatu. To nowość w programie, a jednocześnie unijna odpowiedź na wyzwania klimatyczne, przed którymi stoi cała Wspólnota. Będą również rozwijane e-usługi w administracji publicznej. Ponad 2 mln euro zostanie wydane na projekty poprawiające jakość usług społecznych i zdrowotnych oraz integrujących społeczność lokalną" - podał UMWW.

Wielkopolska rozbudowuje instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Oprócz obszaru miejskiego Piły, ZIT-y będą także w Lesznie, Koninie, Gnieźnie, Kole i Turku. Utrzymane będą dotychczasowe, działające w perspektywie 2014-2020 na terenie aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej.

Gminy aplikujące w konkursach z puli ZIT będą musiały zwrócić uwagę na zintegrowany charakter projektów. Muszą to być projekty partnerskie i cechować je powinien wspólny efekt, oznaczający np. ponadgminne korzystanie ze stworzonej nowej infrastruktury lub, w przypadku projektów adresowanych bezpośrednio do mieszkańców, objęcie wsparciem uczestników, z co najmniej dwóch samorządów obszaru funkcjonalnego.

UMWW przypomniał, że Wielkopolska w nowej perspektywie dysponuje budżetem ogólnym na poziomie ok. 2,15 mld euro, w poprzedniej perspektywie było to prawie 2,5 mld euro. Niższy budżet oznacza, że działania podejmowane są jedynie w ściśle określonych obszarach.