"Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie wszystkich wielkopolskich samorządów w realizacji inwestycji drogowych, które są tak ważne dla mieszkańców, ale i postępu całego regionu. To przede wszystkim rozwój dróg gminnych i powiatowych - najbliższych mieszkańcom Wielkopolski" - podkreślił we wtorek wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

We wtorek wojewoda podpisał trzy umowy z samorządami na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na modernizację i budowę dróg do gminy Oborniki oraz Rogoźno trafi łącznie blisko 1,5 mln zł.

Jak poinformował we wtorek Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Gmina Oborniki otrzymała dwie dotacje. W ramach dofinansowania w wysokości 648 tys. zł samorząd planuje budowę drogi gminnej w miejscowości Ocieszyn wraz z odwodnieniem. Natomiast dzięki rządowemu wsparciu w kwocie 610 tys. zł gmina będzie mogła zrealizować budowę ulicy Piaskowej i Łąkowej w Obornikach.

Z kolei Gmina Rogoźno pozyskane środki w wysokości 216 tys. zł przeznaczy na przebudowę ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przypomniał, że w 2023 roku do samorządów w całej Polsce na rozwój infrastruktury drogowej trafi ponad 2,6 mld zł. Wliczając środki na 2023 rok to od początku programu będzie to łącznie ponad 15,3 mld zł.

W tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wielkopolskich samorządów trafi ponad 233 mln zł, co pozwoli na realizację 150 zadań, w tym 42 powiatowych i 108 gminnych.