Polscy bohaterowie komiksowi Kajko i Kokosz będą promować Szlak Piastowski, najstarszy szlak turystyki kulturowej w Polsce. Nowa kampania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej ma zachęcić do odwiedzenia miejsc związanych z początkami polskiej państwowości.

Jak poinformowała Wielkopolska Organizacja Turystyczna, w nowej kampanii promocyjnej postacie w serii tematycznych grafik i filmów odwiedzą miejsca związane z początkami Polski, a także pojawią się na żywo na wielu imprezach promujących region.

"Podążając tropem bohaterów każdy, zarówno starszy jak i młodszy, będzie mógł poznać kolebkę naszego państwa" - podkreślono.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna pozyskała od Fundacji Kreska im. Janusza Christy licencję na wykorzystanie wizerunku postaci z komiksów o Kajko i Kokoszu w celu turystycznej promocji regionu. Jak wskazano, wybór postaci był nieprzypadkowy. "Słowiańscy wojowie z popularnego komiksu kojarzą się z czasami początków państwa polskiego, więc doskonale pasują do promocji Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski - miejsca, gdzie zaczęła się Polska" - podkreślono.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna poinformowała, że w ramach kampanii "Kajko i Kokosz zabiorą turystów w podróż do dawnych warownych grodów, najstarszych polskich świątyń i klasztorów oraz ruin średniowiecznych zamków i odkryją archeologiczne skarby oraz piastowskie legendy. Ale Wielkopolska to nie tylko historia, to też przygoda i świetne miejsce na aktywny wypoczynek, więc razem z Kajkiem i Kokoszem będzie można udać się nad jeziora, rzeki, do lasu i na najróżniejsze imprezy plenerowe".

Do tej pory Kajko i Kokosz odwiedzili już m.in. Festiwal Krajobrazu w Chalinie, a także zapraszali do Wielkopolski na pikniku nad Odrą w Szczecinie.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna podała, że przez najbliższe miesiące komiksowych bohaterów można będzie spotkać m.in. na sobotnim "Pikniku na fest!" na poznańskiej Cytadeli czy na zaplanowanych w połowie czerwca pokazach lotniczych w Lesznie. Kajko i Kokosz wezmą także udział w Nocy Kupały w Lednicy i w Festiwalu Blues Express.

Dla najmłodszych turystów zachętą do podróży po Szlaku Piastowskim będzie także specjalna książeczka ukazująca postacie odwiedzające miejsca związane z Piastami oraz tematyczna kolorowanka.

Cykl komiksów "Kajko i Kokosz" autorstwa Janusza Christy powstawał w latach 70. i 80. XX w. i był wydawany m.in. w czasopiśmie "Świat Młodych". Seria opowiada o tytułowych słowiańskich wojach i ich przyjaciołach, którzy bronią Mirmiłowa przed atakami Zbójcerzy pod przewodnictwem Hegemona.