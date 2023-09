Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ws. budowy obwodnicy miejscowości Kamionna (woj. wielkopolskie) w ciągu drogi krajowej nr 24 - poinformowała rzeczniczka poznańskiego oddziału GDDKiA Alina Cieślak.

Cieślak podała w środę, że wydana decyzja ostatecznie zatwierdziła przebieg około 3-kilometrowej obwodnicy miejscowości Kamionna w powiecie międzychodzkim; pozwoli to w przyszłym roku ogłosić przetarg na jej wykonanie w systemie Projektuj i buduj. Droga jest ujęta w rządowym programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

"Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie jego przepustowości w samej miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim" - zaznaczyła rzeczniczka.

W ramach rządowego programu w całej Wielkopolsce ma powstać osiem obwodnic. "Dla obwodnic Żodynia, Grzymiszewa, Gostynia, Strykowa i Koźmina Wielkopolskiego zostały zawarte umowy z wykonawcami na projekt i budowę. Dla obwodnicy Grzymiszewa planowany termin udostępnienia do ruchu to II kwartał 2024 r." - poinformowała rzeczniczka. Dodała, że udostępnienie do ruchu kierowcom obwodnic Żodynia i Strykowa planowane jest na III kwartał 2024 r., a obwodnicy Gostynia - III kwartał 2025 r.

Dodała, że trwa przygotowanie projektu obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego, a zakończenie robót budowlanych planowane jest na III kwartał 2025 r. GDDKiA czeka także na wydanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Kalisza w ciągu DK25, a dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15 trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.