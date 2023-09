Hiszpańska firma EDP Renewables oficjalnie otworzyła w czwartek farmę fotowoltaiczną Przykona o mocy 200 MW. Instalacja znajduje się na zrekultywowanym terenie po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego koło Turku we wschodniej Wielkopolsce.

Jak podkreśliło EDPR, farma PV Przykona jest obecnie drugą co do wielkości tego typu instalacją w Polsce, ale dzięki możliwości zwiększenia mocy o dodatkowe 40 MW ma potencjał, aby stać się największą elektrownią fotowoltaiczną w Europie Środkowo-Wschodniej i jedną z największych w Europie. EDPR ma obecnie w Polsce 917 MW mocy w źródłach odnawialnych, z czego prawie 270 MW przybyło w ubiegłym roku.

"Przykona to dowód na to, że Polska jest kluczowym rynkiem dla EDPR inwestycja ta wzmacnia także naszą pozycję jako największego zagranicznego inwestora w zakresie lądowej energetyki odnawialnej w Polsce" - podkreślił Bartosz Fedurek z EDPR, cytowany w komunikacie firmy. Jak zaznaczył, po włączeniu elektrowni do sieci, EDPR będzie dysponować w kraju ponad 280 MW mocy w instalacjach fotowoltaicznych, co czyni firmę jednym z liderów tego rynku w Polsce.

Jak poinformowało EDPR, farma Przykona zajmuje 270 hektarów, składa się z niemal 308 tys. dwustronnych paneli fotowoltaicznych, które będą rocznie generować blisko 220 GWh energii elektrycznej

"Nowa technologia umieszczona na nieczynnym terenie kopalni, dodatkowa infrastruktura i zaangażowanie firmy w nasze inicjatywy społeczne to korzyści dla naszego regionu" - ocenił wójt Przykony Mirosław Broniszewski.

Wśród inwestycji w Polsce EDPR ma m.in. budowę pierwszej instalacji OZE wykorzystującej cable pooling, czyli kilka źródeł na jednym przyłączu do sieci. Firma dobudowała 45 MW farmę PV do farmy wiatrowej Konary w Wielkopolsce.