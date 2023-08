W środę odbyły się uroczystości 45-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Obchodom towarzyszyła uroczystość nadania imienia prof. Jana Szyszko Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.

Jak podkreślił podczas uroczystości dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Bartosz Michał Bazela, "spotkaliśmy się dzisiaj, aby świętować 45-tą rocznicę utworzenia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, w wyjątkowych okolicznościach trwających obchodów stulecia Lasów Państwowych. To w tym roku ceremoniał leśny, hymn Lasów Państwowych, mundur, kordelas, symbole tradycji i tożsamości polskich leśników zyskały nowy wymiar, który łączy potrzebę nowoczesnego leśnictwa z historią i pamięcią o tych, którzy tworzyli podwaliny dzisiejszego leśnictwa w Polsce" - mówił.

"Jesteśmy najmłodszą spośród 17 dyrekcji, dlatego też nasza historia jest stosunkowo krótka, ale nie można nam odmówić śladu, który pozostawiliśmy poprzez wprowadzenie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. To co wyróżnia pilskich leśników to przede wszystkim pasja, którą wkładamy w pracę. Nasza kadra i zasoby są niezwykle silne i nieustannie przynoszą powody do dumy" - dodał.

Bazela podkreślił, że w ciągu minionych lat nastąpił szereg zmian w sposobie prowadzenia gospodarki leśnej, a nowoczesne technologie wkroczyły także do pilskich lasów. "Patrząc w przyszłość musimy dostrzec nowe wyzwania i możliwości. W dobie zmian klimatycznych i narastających presji gospodarczych nasza misja nabiera jeszcze większego znaczenia. Musimy działać z większą determinacją, tworzyć innowacyjne rozwiązania i zapewnić, aby mundur polskiego leśnika zawsze kojarzony był z profesjonalizmem. Polskie lasy nieustannie przypominają, że jesteśmy stróżami ich piękna i bogactwa, a nasza rola polega na ochronie i pielęgnowania tego dziedzictwa" - zaznaczył.

Obchodom towarzyszyła uroczystość nadania imienia prof. Jana Szyszko Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek. "To symboliczne działanie oddaje hołd nie tylko osobie wybitnego naukowca, ale przede wszystkim pasjonata i obrońcy przyrody. Jego praca, zaangażowanie i naukowe spojrzenie na lasy pozostawiły trwały ślad w historii ochrony dziedzictwa przyrodniczego" - powiedział Bazela. Dodał, że profesor Szyszko przez wiele lat związany był z pilskimi lasami, które wielokrotnie były miejscem prowadzenia przez niego różnorodnych projektów naukowych.

W uroczystości uczestniczyła rodzina prof. Jana Szyszko, w tym wdowa po profesorze, Krystyna Szyszko, która powiedziała, że jest "bardzo wzruszona i wdzięczna za uhonorowanie męża w tym miejscu, bardzo ważnym dla nas, dla męża".

List do dyrektora RDLP w Pile i uczestników uroczystości skierował wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Polskie lasy są naszym dobrem narodowym, a lasy państwowe naszą dumą. Składają się na to stuletnie doświadczenia i pamięć instytucjonalna, znakomicie wykształcone i pełne poświęcenia dla wykonywanej przez siebie misji kadry, oraz jakże liczne sukcesy i osiągnięcia, którymi macie państwo święte prawo się szczycić. Inne państwa zazdroszczą Polsce, że mamy takich wspaniałych leśników" - podkreślił.

Prezes PiS zaznaczył w liście, że ten budzący podziw dorobek "jest owocem wielopokoleniowej ofiarnej pracy, poświadczanej powszednim znojem troski o lasy i wody, oraz dobrostan ich mieszkańców - innymi słowy - troski o powierzone państwu przez naszą ojczyznę bogactwo przyrodnicze. Za te państwa wysiłki i starania, za wypełnianie tej szlachetnej misji stania na straży tych skarbów natury, za patriotyzm dnia codziennego, pragnę państwu z głębi serca jak najgoręcej podziękować".

Dodał, że bardzo go cieszy, że Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek będzie nosiło imię prof. Jana Szyszko. Wskazał, że "tym pięknym gestem pamięci dziękujemy mu za wszystko czym przysłużył się Polsce". "Prof. Jan Szyszko był gorliwym Polakiem, osobą wierną wyznawanym wartościom, wyjątkowo twórczym człowiekiem, naukowcem o światowej sławie, wybitnym politykiem, wielkim miłośnikiem przyrody oraz orędownikiem i obrońcą lasów. Wszyscy pamiętamy, że jak lew walczył o zachowanie Lasów Państwowych oraz o uratowanie zasobów leśnych przed prywatyzacją" - mówił.

"Za to wszystko nie tylko jesteśmy mu niewysłowienie wdzięczni, ale czujemy się w obliczu jego dokonań zobowiązani do kontynuowania jego dzieła, czyli do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz przyrody i naszej ojczyzny. Dziś przede wszystkim mówimy +nie+ podejmowanym w trybie poza traktatowym, a więc łamiącym unijne prawo, próbom przekazywania zarządzania lasami, wodami i gruntami, co jest wyłączną kompetencją państw członkowskich, w ręce Komisji Europejskiej. Nigdy na takie ograniczenie suwerenności połączone ze skokiem na kasę się nie zgodzimy. Zaś w szerszej perspektywie oznacza to czynne przeciwstawianie się narzuconej przez siły europejskiego głównego nurtu ideologii skrajnego ekologizmu" - podkreślił Kaczyński.

Dodał, że polscy leśnicy doświadczają "skutków tego szaleństwa". Wskazał, że od lat są "celem zarówno oszczerczych kampanii propagandowych, jak i coraz częstszych ataków ekoterroryzmu".

"Dla ideologów ekoneomarksizmu i ich wyznawców największym przeciwnikiem są bowiem ci, którzy w imię prawdziwej miłości do natury domagają się racjonalnej polityki ekologicznej i klimatycznej. Wierzę głęboko, że zdroworozsądkowy nurt myślenia ostatecznie zwycięży i tego - wraz ze wszystkim co najlepsze - pragnę państwu życzyć" - napisał w liście prezes PiS.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica odniósł się w swoim przemówieniu do słów Jarosława Kaczyńskiego. Podziękował wicepremierowi za "słowa pełne otuchy, ale też i takiego poczucia, że to co robimy jest ważne - a to jest bardzo ważne dla Polski, dla polskiej przyrody, bo nikt inny nie potrafi zająć się polskimi lasami, jak polscy leśnicy".

"Oczywiście czujemy cały czas kłamliwy atak pseudoekologów i tych ludzi, którzy chcieliby, żeby Lasy Państwowe padły. Przecież zupełnie niedawno zbieraliśmy podpisy, przecież zupełnie niedawno staliśmy w polskim parlamencie by bronić, przesłuchiwać się jak zdrajcy chcieli zrobić zmiany w konstytucji, żeby można było kupczyć polskimi lasami. Chwała Bogu, to się nie udało. Te ataki są cały czas; trzeba bronić się prawdą i powtarzać, że to nie drewno do Chin, że to nie jakieś inne bzdury - musimy mówić prawdę rzeczowo, konkretnie, stanowczo i cały czas bronić polskich lasów" - zaznaczył.

Kubica odniósł się także do ostatnich publikacji w mediach, które sugerowały, że obchodzony jubileusz i środowe uroczystości są "tajemniczą, polityczną imprezą". "Jeszcze jeden taki przykład ataku, nagłówek gdzieś tam w mediach, tych wiadomo jakichś, że biskup tutaj z dyrektorem jakieś tajemnice robią, spotykają się tutaj w Goraju na zamku - no tak, no ta tajemnica to jest jedna - no przecież na mszy świętej rzeczywiście jest tajemnica - przemienienia; przemienienia ciała i krwi Pana Jezusa. No, ale nikt im nie broni, żeby przyszli i dowiedzieli się coś o tej tajemnicy. Nie, to oni wolą pluć, atakować, i Kościół. i lasy, i wszystko, co polskie" - powiedział.

Dodał, że prof. Jan Szyszko był wielką postacią i wielce zasłużonym dla polskiego leśnictwa. "Przykro tylko, że z tego miejsca muszę powiedzieć, że był tak zwalczany przez swoje środowisko akademickie. Być może wielkość pana profesora zetknęła się z małością i tak to wtedy jest, i tak się stało. Ale my leśnicy zawsze przy każdej okazji, przy każdej uroczystości tego typu będziemy odsłaniali nowe tablice profesora, będziemy odsłaniali popiersia - bo to jest dla nas niedościgniony wzór do naśladowania, taki nestor, ojciec polskiego leśnictwa, prawdziwej ochrony przyrody" - powiedział.

W uroczystości wziął udział także m.in. wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, który podkreślił, że przez 45-lat istnienia RDLP w Pile "nieustannie pracują państwo na rzecz ochrony, zachowania i zrównoważonego zarządzania naszymi polskimi lasami. Państwa praca przyczynia się do zachowania polskiego dziedzictwa przyrodniczego, oraz stworzenia przestrzeni, w której natura może się rozwijać a ludzie czerpać zdrowie i radość z kontaktu z przyrodą".

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Pile utworzono 1 stycznia 1978 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Aktualnie grunty będące w zasięgu administracyjnym RDLP Piła położone są na terenie 4 województw i 14 powiatów, ich powierzchnia wynosi 362 494 ha. Obecnie w obrębie Regionalnej Dyrekcji LP w Pile działalność prowadzi 20 nadleśnictw, w ich skład wchodzi 212 leśnictw.

Prof. Jan Szyszko zmarł 9 października 2019 r. w wieku 75 lat. Był nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych, autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologicznych. Zasiadał w Sejmie od czterech kadencji. Od początku lat 90. był działaczem Porozumienia Centrum. Do PiS wstąpił w 2001 roku.

W rządzie PiS - najpierw Beaty Szydło, potem w pierwszych dniach, gdy Mateusz Morawiecki został premierem - Szyszko był szefem resortu środowiska (od 16 listopada 2015 roku do 9 stycznia 2018 r.). Formalnie kierował on tym ministerstwem trzykrotnie i był pod tym względem rekordzistą. Po raz pierwszy w rządzie Jerzego Buzka (od końca 1997 roku do połowy października 1999); po raz drugi w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego (w latach 2005-2007).