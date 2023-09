Pięć czynnych lokomotyw parowych podziwiać będą mogli w ten weekend miłośnicy kolei na Średzkim Zlocie Parowozów w Środzie Wielkopolskiej. Organizatorzy podkreślają, że tyle czynnych parowozów w jednym miejscu to dziś prawdziwa rzadkość.

Średzka Kolej Powiatowa oficjalnie rozpoczęła działalność w 1902 r. Zachowany do dziś, liczący 14 km odcinek wąskotorowej linii kolejowej ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla, został oddany do użytku w 1910 r. Operatorem Średzkiej Kolei Powiatowej jest Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej "Bana". Ma dwa sprawne parowozy wyremontowane siłą członków stowarzyszenia.

W weekend oprócz lokomotyw parowych należących do gospodarza zlotu na imprezie podziwiać będzie można parowóz Px48-1752 Ełckiej Kolei Wąskotorowej i dwa parowozy Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej: Ty 1884 i Kp4-3772

Po stronie ŚKP w zlocie wezmą udział parowozy Px48-1756 i Px48-1920. Dodatkowo przy pociągach i na niedzielnej paradzie zobaczyć będzie można lokomotywy spalinowe Lyd1-210, Lyd2-63, a także drezynę spalinową WMC-003.

W sobotę na stacji Środa Miasto zorganizowane zostaną zawody drużyn parowozowych. Drużyny trakcyjne - maszyniści i pomocnicy - będą mieli okazję pokazać swoje umiejętności chodzenia przy parowozie. W pobliskiej Słupi Wielkiej odbędą się koncerty muzyczne, widowisko |Światło, para, dźwięk" i pokaz pirotechniczny. W niedzielę na torach stacji Środa Miasto podziwiać będzie można drugą paradę parowozów wąskotorowych.

Przez cały czas trwania zlotu uruchamiane będą pociągi osobowe łączące Środę Wielkopolską, Słupię Wielką, Annopole i Zaniemyśl. Uruchomione zostaną także dodatkowe kursy zabytkowych autobusów.

Jak powiedział PAP w imieniu organizatorów Krzysztof Kubiak, pomysł organizacji zlotu pojawił się po sukcesie frekwencyjnym ubiegłorocznych obchodów 120-lecia Średzkiej Kolei Powiatowej. Na paradę parowozów, przejazdy zabytkowymi pociągami i na pokaz "Światło - para - dźwięk" przybyły tłumy.

"Po ubiegłorocznym sukcesie pomyśleliśmy o tym, by podobne wydarzenia organizować cyklicznie, jeśli się uda - co roku. Uzyskaliśmy aprobatę i wsparcie lokalnych samorządów i samorządu regionu. Liczymy na to, że tegoroczny zlot parowozów będzie jeszcze ciekawszy, jeszcze lepiej, zorganizowany" - powiedział.

Kubiak przyznał, że pięć czynnych parowozów na jednej imprezie to, jak na polskie warunki, bardzo dużo.

"Pamiętajmy, że w Polsce tych czynnych parowozów nie ma wiele, niezbyt wiele jest już też miejsc, gdzie można pojechać pociągiem przez nie prowadzonym. W weekend w Środzie Wielkopolskiej będą np. trzy z czterech sprawnych obecnie parowozów Px48" - powiedział.

Krzysztof Kubiak podkreślił, że Średzka Kolej Powiatowa jest obecnie w dobrej kondycji, ciesząc się wsparciem i zainteresowaniem miłośników kolei i wsparciem lokalnych władz.

"To dzięki władzom gminy, powiatu i regionu możemy inwestować w nasze torowisko i w nasz tabor. Nasza sytuacja jest dobra. Żeby była bardzo dobra, potrzebny byłby generalny remont naszej linii. Jednak dzięki wsparciu możemy wykonywać punktowe remonty. Dzięki nim możliwa jest bezpieczna eksploatacja linii do Zaniemyśla i bezpieczny przewóz pasażerów" - powiedział Kubiak.