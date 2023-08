Łącznie ponad 30 mln zł będzie kosztowało zaprojektowanie budowy i rewitalizacji w ramach programu Kolej Plus linii do wielkopolskiego Turku, Międzychodu i Śremu. Stosowne umowy z wykonawcami przedstawiciele PKP PLK podpisali we wtorek w Poznaniu.

W Wielkopolsce w ramach programu mają zostać zrewitalizowane cztery linie kolejowe - do Międzychodu, Czarnkowa, Gostynia i Śremu - a jedna, pomiędzy Koninem a Turkiem, zostanie zbudowana od podstaw. Łącznie w regionie ma powstać ponad 200 km szlaków kolejowych. Szacunkowa łączna wartość wszystkich projektów Kolei Plus w Wielkopolsce wynosi około 2,2 mld zł.

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. podpisały we wtorek umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej linii Turek - Konin z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o.. Kontrakt jest wart około 13,7 mln zł netto. Wartość umowy na przygotowanie dokumentacji rewitalizacji trasy Międzychód - Szamotuły, którą wykona BBF Sp. z o.o., sięga około 7,9 mln zł netto. Z kolei Konsorcjum firm Mosty Katowice Sp. z o. o. & Arcadis Sp. z o. o. za ok. 9,7 mln zł netto przygotują projekt rewitalizacji linii Śrem-Czempiń.

Zakończenie prac nad dokumentacją dla wszystkich projektów przewidywane jest na 2026 r. Roboty budowlane na trasach mają zakończyć się na przełomie 2028 i 2029 r.

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel pytany przez dziennikarzy o pozostałe dwa wielkopolskie projekty programu Kolej Plus - czyli rewitalizacje linii do Gostynia i Czarnkowa - powiedział, że w sprawie pierwszej inwestycji przeprowadzono już przetarg i analizowane są złożone w nim oferty.

"Jesteśmy w trakcie poszukiwania odrobinę wyższych środków. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mieli to zamknięte. Druga sprawa jest na podobnym etapie" - powiedział. Ocenił, że we wrześniu może zostać podpisana umowa na zaprojektowanie dokumentacji rewitalizacji linii do Czarnkowa.

Dopytywany przyznał, że oferty dotyczące rewitalizacji linii z Kąkolewa do Gostynia przekroczyły zakładany wcześniej budżet o około 30 mln zł. Wcześniej PKP PLK podawały, że inwestycja dotycząca przywrócenia ruchu - bez elektryfikacji - na mierzącej 22 km trasie będzie kosztować 157 mln zł. Rewitalizacja ma zostać przeprowadzona w formule "zaprojektuj i buduj".

Pytany o sprawę protestów części mieszkańców Konina, którzy sprzeciwiają się zakładanemu obecnie przebiegowi trasy kolejowej łączącej ich miasto z Turkiem, wiceminister zaznaczył, że w ramach działań projektowych wyłoniony wykonawca przeprowadzi kolejne konsultacje społeczne.

"Te problemy w przypadku budowy nowych inwestycji, szczególnie liniowych, występują dość powszechnie i po to jest zapisany w prawie proces związany z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej, żeby wysłuchać wszystkich głosów, wziąć je pod uwagę, a następnie przygotować rozwiązanie, które będzie najmniej kontrowersyjne" - wskazał.

Mówiąc o rewitalizacji linii Szamotuły-Międzychód Bittel zaznaczył, że będzie w pełni zadowolony z tego projektu, gdy samorządowe władze województwa lubuskiego zdecydują się podpisać umowę na finansowanie odtworzenia linii Międzychód-Skwierzyna. "Po to, żeby później ta linia komunikacyjna mogła funkcjonować do Gorzowa Wlkp." - podkreślił wskazując, że w ten sposób powstałoby nowe połączenie pomiędzy Gorzowem a Poznaniem.

Prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel powiedział w czasie wtorkowej konferencji, że w poniedziałek rozmawiał z wicemarszałkiem woj. lubuskiego. "Padła w końcu taka dosyć istotna deklaracja, że chcą wejść w ten projekt, ale nie liczę na słowa, a na konkretną uchwałę samorządu. Ta podobno w najbliższych dniach ma być" - zaznaczył.

Merchel pytany o termin podpisania umów na zaprojektowanie rewitalizacji tras do Czarnkowa oraz Gostynia ocenił, że nastąpi to "w najbliższym czasie". "Nie chcę deklarować, czy to będzie za tydzień, dwa, ale w ciągu miesiąca zakładamy, że wszystkie te dokumentacje będą prze procedowane i będziemy mogli jeszcze w tym roku zlecić projektowanie tych linii" - powiedział.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego wartość wynosi około 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego.