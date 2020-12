Wielkopolskie: Ponad 700 choinek od pilskich leśników m.in. dla szpitali

Premier zobowiązał m.in. Orlen, Lotos, KGHM, PKO BP do budowy szpitali tymczasowych

"W pandemicznej rzeczywistości wszystko wydaje się szare i smutne, dlatego tak ważny dla naszego samopoczucia jest powiew świątecznego klimatu. Niestety nie każdy może go poczuć, szczególnie gdy zmaga się z chorobą, która zaskoczyła cały świat. Walcząc o zdrowie lub pomagając innym w tym trudnym czasie, spędzanym z dala od bliskich warto przypominać, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia" - podkreśliła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile.

Jak podano, pilscy leśnicy przekażą łącznie ponad 700 choinek instytucjom walczącym z pandemią koronawirusa. Bożonarodzeniowe drzewka trafią m.in. do domów pomocy społecznej, żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych instytucji usytuowanych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

"Leśnicy liczą na to, że drzewka, które prosto z lasu trafią do szpitali w Pile, Czarnkowie, Wągrowcu, Złotowie, Chodzieży, Trzciance i Wyrzysku, przychodni, Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile, a także ośrodków rehabilitacji, podniosą przebywające tam osoby na duchu i pomogą przeżyć ten trudny czas w przyjaznej, świątecznej atmosferze" - zaznaczono w komunikacie.

Choinki zostaną przekazane także do sześciu Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zlokalizowanych m.in. w Pile, Wałczu, Złotowie oraz laboratorium diagnostycznego w Krzyżu Wielkopolskim. Drzewka trafią również do pensjonariuszy Domów Seniora w Złotowie, Kaliszu Pomorskim i Chodzieży oraz warsztatów terapii zajęciowej m.in. w Łobżenicy, Morzewie i Wągrowcu, Hospicjum w Złotowie, a także do świetlicy w Kaliszu Pomorskim, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Tradycyjnie choinki będą przekazane także do urzędów miast i gmin, starostw, parafii oraz sołectw, w tym Podstolic, Gębic i Wyszyn, Sądu oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, a także instytucji, z którymi leśnicy współpracują, m.in. Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Chodzieży, domów kultury, bibliotek oraz Regionalnego Centrum Kultury w Pile.

"W świątecznym czasie pilscy leśnicy nie zapomną również o tych, którzy dzień i noc czuwają nad naszym bezpieczeństwem, tj. o policjantach i strażakach Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki leśnikom nastroju jakie tworzy świąteczne drzewko nie zabraknie młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych, m. in. w Pile, Jastrowiu, Antoniewie czy osobom osadzonym w zakładzie karnym w Złotowie" - podkreśliła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile.

Wskazała również, że pilscy leśnicy przekazując drzewka bożonarodzeniowe "dzielą się lasem z nadzieją, że zielone drzewka ukoją stres, a osoby zmagające się z koronawirusem będą już niedługo mogły osobiście odwiedzić las".