Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły drugi tor linii 400 kV między Ostrowem Wlkp. a podpoznańskimi Kromolicami - poinformowała w poniedziałek spółka. Inwestycja zwiększająca moce przesyłowe kosztowała 59 mln zł.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

W komunikacie spółki wskazano, że mierząca 112 km linia 400 kV, łącząca stacje elektroenergetyczne mieszczące się niedaleko Ostrowa Wlkp. i Poznania, powstała kilkanaście lat temu.

"Z myślą o zwiększeniu w przyszłości jej zdolności przesyłowych została od razu zaprojektowana, jako linia dwutorowa. Wraz z rozwojem nowych źródeł wytwórczych oraz zwiększeniem się zapotrzebowania wykorzystano możliwości istniejącej linii i podwieszono na niej drugi tor" - podkreślono.

Spółka przekazała, że inwestycja zwiększy bezpieczeństwo zasilania energetycznego Wielkopolski, a także umożliwi wyprowadzenie mocy z odnawialnych źródeł energii oraz poprawi stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, sekretarz stanu w KPRM Anna Łukaszewska-Trzeciakowska napisała w serwisie X (dawniej Twitter), że ze względu na szczególne znaczenie linii dla bezpieczeństwa KSE, prace przy budowie drugiego toru wykonywane były w technologii prac pod napięciem. "To już czwarta nowa linia w tym roku, a przed nami jeszcze dwie! Rozbudowa sieci to priorytet" - zaznaczyła.

Inwestycję na zlecenie PSE przeprowadziła spółka PILE ELBUD S.A.; koszt uruchomienia drugiego toru linii wyniósł 59 mln zł.

Spółka PSE podała, że realizuje inwestycje sieciowe o wartości prawie 62 mld zł, a do 2036 r. zostanie uruchomionych m.in. 5525 km nowych linii 400 kV.