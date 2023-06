W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Dąbrowskiego w Międzychodzie (woj. wielkopolskie) powstanie sala gimnastyczna. Projekt zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

We wtorek odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali. Jak poinformowano, do tej pory liceum - wiodąca szkoła ponadpodstawowa w powiecie międzychodzkim - nie miała sali sportowej. Otwarcie obiektu planowane jest w marcu przyszłego roku.

Sala będzie się mieścić w samym centrum miasta. Dzięki nowym możliwościom oraz wymiarom hali możliwe będzie jednoczesne przeprowadzenie dwóch lekcji wychowania fizycznego z przesłoną oddzielającą tak, aby uczniowie mogli grać w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę lub siatkówkę. Obiekt ma być wykorzystywany także m.in. jako baza sportowa dla lokalnych klubów sportowych i stowarzyszeń.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podkreślił podczas uroczystości, że bardzo go cieszy, że "dzięki dobrej współpracy strony rządowej i międzychodzkiego samorządu, możliwe stało się sfinalizowanie tego projektu".

"Inwestowanie w edukację, w sport, w młodych ludzi, to nasze wspólne zadanie, z którego wielkopolskie gminy i powiaty wywiązują się we wzorowy sposób" - zaznaczył wojewoda.

Szacowana wartość całego projektu to ponad 9,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych to 8,3 mln zł. Wojewoda przypomniał, że dotychczas w ramach trzech edycji programu samorząd powiatu międzychodzkiego uzyskał dotacje na blisko 30 mln zł, co pozwoliło na realizację pięciu inwestycji.

"Jestem przekonany, że powstająca sala gimnastyczna będzie nie tylko miejscem rozwoju zdolności sportowych, ale również centrum aktywności fizycznej, integracji i współzawodnictwa. Dzisiejsza uroczystość to też przypomnienie, że nasze szkoły są ośrodkami nauki, ale także ogniskiem wspólnoty, wzajemnego wsparcia i rozwoju" - zaznaczył wojewoda.